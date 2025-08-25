Гръцката икономика е изправена пред сериозен проблем, пише naftemporiki. Става дума за нелегалните краткосрочни наеми, по-известни като "Airbnb на черно", които процъфтяват в Северна Гърция. Според експерти държавата губи стотици милиони евро всяко лято от приходи, които вместо да влязат в бюджета, се изнасят извън страната.

Най-засегнат е регионът Халкидики, където по данни на Асоциацията на хотелиерите в префектурата функционират около 10 000 неофициални легла за туристи.

Тези имоти се отдават под наем без лиценз, без да се плащат данъци и такси, а собствениците - често чужденци - декларират, че става дума за "гостуване на приятели или роднини".

Така гръцките контролни органи нямат механизъм за ефективна намеса.

"Голямото гостуване" се движи основно от граждани от Балканите, пише местната медия. В списъка попадат Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Турция, Косово. Наред с тях обаче фигурират и държави от Шенген, като България например.

По данни на местните търговски камари именно нашите сънародници са сред най-активните инвеститори в недвижими имоти в Халкидики, които след това се превръщат в нелегални места за настаняване.

Президентът на Търговската камара на Халкидики, Янис Куфидис, изчислява, че около 70% от сключените през последните години сделки с недвижими имоти в региона се използват именно за "Airbnb на черно".

Според данните на Асоциацията за недвижими имоти в Халкидики, през 2024 г. са продадени приблизително 1800 имота. Макар че гръцките купувачи все още държат най-голям дял, веднага след тях се нареждат граждани от Северна Македония и България.

Експерти от RE/MAX Metron Halkidiki подчертават, че интересът от страна на българите остава стабилно висок, за разлика от сръбските купувачи, чиято активност е намаляла поради вътрешнополитически проблеми.

Така българските инвеститори постепенно се превръщат в ключов фактор в разрастването на пара-хотелиерството в Северна Гърция. Явление, което подкопава конкурентоспособността на легалния туристически сектор и ощетява държавния бюджет, смятат представители на бранша.

Как се набират гости?

Управлението на тези имоти обикновено се извършва дистанционно от страните, в които живеят собствениците, пише изданието. Рекламата тече в социалните мрежи и сайтове на български, сръбски или македонски платформи. Все по-често обаче се включват и туристически агенции.

"Проблемът е, че обектите не носят никакви обозначения за търговска дейност. Това прави невъзможни проверките от страна на Министерството на търговията или данъчните служби", коментират местните власти.

