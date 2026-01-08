Интервю с Иван Мархолич, Ръководител "Бизнес планиране", Филип Морис България

Кои са основните конкурентни предимства на Филип Морис България и как защитавате пазарната си позиция в бързо променяща се потребителска среда?

Нашето конкурентно предимство идва от комбинацията между глобални възможности и силна локална експертиза. Работим в изключително регулирана, но и динамична среда, където очакванията на потребителите непрекъснато се развиват. За да останем конкурентоспособни, се фокусираме върху иновации, релевантност на портфолиото и отговорно ангажиране с пълнолетните потребители, за да посрещнем очакванията им.

В същото време все повече провеждаме потребителски проучвания и използваме всеобхватни анализи на данни и трендове, базирани на изкуствен интелект и за да разбираме по-добре пазарната динамика, да предвиждаме промени в търсенето и да оптимизираме търговското планиране. Това ни позволява да действаме с по-голяма скорост и прецизност, като същевременно поддържаме силен акцент върху спазването на регулациите, прозрачност и изграждаме дългосрочно доверие.

Тази година допълнително разширихте портфолиото си, като представихте нова категория - никотинови паучове. Как тази стъпка се вписва в цялостната ви стратегия?

Въвеждането на никотинови паучове в България е естествено продължение на нашата стратегия за бъдеще без дим. То отразява ангажимента ни да предлагаме на пълнолетните потребители по-широка гама бездимни алтернативи, които отговарят на различни предпочитания. С навлизането в сегмента на никотиновите паучове засилваме диверсификацията на портфолиото и устойчивостта на бизнес модела, като оставаме напълно в синхрон с дългосрочната ни визия за приоритизиране на продукти без горене, без дим.

Как разширяването на бездимното портфолио подкрепя дългосрочната стратегия за устойчивост на компанията?

Диверсифицираното бездимно портфолио директно укрепва дългосрочната стратегия за устойчивост на ФМИ, като намалява зависимостта на нашите бизнес резултати от категорията на горимите продукти и позволява на компанията да се адаптира по-ефективно към променящата се пазарна динамика и регулаторна среда. Този по-широк продуктов диапазон не само балансира възможностите за устойчив растеж, но и подкрепя трансформацията на компанията, в която бездимните алтернативи заемат все по-голям дял от приходите. С инвестиции над 14 милиарда долара от 2008 г. в R&D и развитие на продукти без горене, ФМИ гарантира, че растежът е устойчив.

Какви са измеримите бизнес ползи от стратегията "бъдеще без дим"?

Стратегията носи стабилни и измерими бизнес резултати. Глобално бездимните продукти вече представляват близо 40% от нетните приходи на ФМИ. Обратната връзка от потребителите също е впечатляваща - над 38 милиона пълнолетни пушачи са преминали към бездимни алтернативи в почти 95 пазара, което показва силно ангажиране и пазарно въздействие. За България конкретно над 450 000 са преминали на нашата водеща бездимна алтернатива, което отразява стабилното локално приемане на бездимните технологии.

Източник: PMI

Освен това във Филип Морис България въведохме програми за рециклиране на устройства като инициативата "Refreshed" и "Рециклираме заедно", подкрепящи принципите на кръговата икономика и екологичната отговорност. Тези резултати са измерими и сочат висока конверсия на потребители, засилено локално приемане и устойчиви оперативни практики, колективно укрепват устойчивостта на компанията и готовността за дългосрочен растеж в сложен и променящ се пазар.

Какво означава в бизнес план кампанията "Без компромиси" за Филип Морис България за предотвратяване на достъп до непълнолетни на тютюневи и никотинови продукти?

"Без компромиси" е дългосрочна инициатила, отразяваща нашата ясна и непоколебима позиция и практики по отношение на отговорното бизнес поведение, когато става дума за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. С посланията на кампанията засилваме строгите законови практики за проверка на възрастта и подкрепяме нашите търговски партньори в тяхното последователно прилагане. Като бизнес принцип тя представлява нашата по-широка философия, че отговорността, етиката и спазването на регулации са ненарушими - без компромиси.

На лично ниво какво означава за вас да имате водеща роля в трансформацията и с какво се гордеете най-много през изминалата 2025 г.?

Да бъда част от тази трансформация означава да създавам среда, в която сътрудничеството движи успеха. За мен това е се изразява в обединяване на екипите в организацията около споделена визия и в осигуряване на гъвкавост в бързо променящия се пазар. През изминалата 2025 г. най-много се гордея с изграждането на истинска култура на сътрудничество, която ни помогна да реализираме ключови продуктови проекти на българския пазар, за да ускорим напредъка към бъдеще без дим.

Това съгласуване между функциите беше ключово за укрепването на портфолиото и осигуряването на устойчивост през тази решаваща година. Гледайки напред, съм ангажиран да задълбоча тази култура и да направя нашето планиране още по-адаптивно и готово за бъдещето, което е без дим.

Интервюто се публикува с подкрепата на Филип Морис България.