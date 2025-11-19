Популярността на дигиталните портфейли расте в глобален план, но в западния свят те остават далеч зад дебитните и кредитните карти в класацията на предпочитаните начини на плащане, а на пазари като българския изоставането е даже по-значително.

В момента лидери в тази сфера са държави като Китай и Индия, като там огромна част от транзакциите се случват през т.нар супер приложения като WeChat или Alipay. Европа има технологичната възможност да създаде подобни платформи, но очакванията на потребителите на Стария континент са различни.

Това е мнението на Иван Петров, SVP Consumer Technology и General Manager Bulgaria в Paysafe.

"Голяма част от тези портфейли се движат на фона отзад от услуги, които са регулаторно наложени от правителствата в тези държави, което е така в Индия с така нареченият унифициран платежен интерфейс, с централизираната система за плащания в Китай, подобни съответно решения има и в Бразилия и в много много от тези от тези големи много многолюдни държави с огромна популация", обяссни пред Money.bg той.

Има ли изгледи за нещо подобно в Европа? "Европа е много по-децентрализиране от тази гледна точка. Също така, чисто исторически в Европа изборът на потребителите и свободата на избор стои на по-високо ниво в сравнение с това как се случват нещата в Азия. Не мисля, че разликата е чисто технологична - ние разполагаме със също толкова напреднала технология за дигитални портфейли. Ние можем да изградим и задействаме абсолютно сходни продукти от технологична гледна точка, но всъщност няма да има хора, които да ги използват по същия начин. Tук разликата е основно културологична и историческа", отговори Петров.

Източник: money.bg

По думите му това може да се промени с навлизането на криптовалутите "и други развиващи се финансови екосистеми", като именно те могат да надградят съществуващите дигитални портфейли до нещо, което в по-голяма степен прилича на superapps.

В навечерието на приемането на еврото финтех компаниите имат да свършат работа по подготовката, сходна с тази, която се очаква от банките, категоричен беше генералният мениджър, като припомни, че Paysafe вече е минавала през такива превалутирания - последно в Хърватия.

Освен този "доста дълъг и нетривиален" преход обаче Петров вижда и позитиви - по-изгодни транзакции за потребителите, позитивни промени при кредитирането заради достъпа до евров ресурс и т.н.

Ще ни откаже ли еврото от кеша? "Идването на еврото просто ще заменя една хартия с друга . Аз мисля, че в текущата икономика има място за най-различни платежни средства и всъщност дали кешът ще продължи да бъде предпочитан начин на плащане в определени ситуации зависи от много други различни фактори, но по никакъв начин не зависи от самата валута, в която оперираме", отговори генералният мениджър на Paysafe България.

Цялото интервю можете да гледате във видеото!