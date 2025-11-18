Въпреки цялото говорене за успокояване на инфлацията, цели 41% от българите заявяват, че очакват разходите им да се повишат, като това нарежда страната ни на първо място в международното проучване на финтех компанията Paysafe Inside the Wallet ("Портфейлът отвътре"), което обхваща 8 държави - от САЩ и Германия до Перу и Еквадор.

У нас извадката включва 1000 души, анкетирани през август и септември.

30% от българите очакват разходите им да се запазят същите, докато само 15% смятат, че ще плащат по-малко.

Прави впечатление, че песимизмът у нас е най-голям при 6 от десетте изследвани групи разходи:

70% очакват да плащат повече за хранителни стоки;

64% - за комунални услуги;

55% - за основни потребителски стоки;

41% - за неосновни потребителски стоки;

37% - за преживявания;

43% - за пътувания с цел почивка.

Както отбеляза по време на представянето на изследването Джакомо Остин, Vice President Product Compliance & Partnerships, General Manager, Non-Executive Director в Paysafe, трябва да се има предвид и че доходите у нас (средно $23 916) са повече от два пъти по-ниски от тези в ЕС и Северна Америка ($48 115).

88% от анкетираните българи очакват, че доходите им ще се увеличат през следващите 5-10 години, но с малко - средно 14 на сто.

Как плащаме по света и у нас

Кредитните и дебитните карти продължават да са предпочитан метод на плащане в България и в световен мащаб, заяви Иван Петров, SVP Consumer Technology и General Manager Bulgaria в Paysafe.

Характерно за България е, че дебитната карта остава много по-предпочитана от кредитната - ако в световен мащаб употребата им е в сравними мащаби, у нас говорим за разлика в пъти. "Това показва, че потребителите искат да имат контрол над това как харчат и не искат да поемат големи рискове - предпочитат да правят контролирани покупки със собствени средства", обясни Петров.

По думите му дигиталните портфейли растат като популярност през последните години. Той ги сравни с летенето със самолет: "Колкото по-добре разбирате как работи, толкова по-малко се притеснявате". След тях са варианти като банков превод, локални платформи или схемите тип "Купи сега, плати по-късно".

49% от потребителите във всички държави и 54% у нас са се отказвали от покупка, защото предпочитаният от тях метод на плащане не е бил наличен, а 46% по света и у нас са направили същото поради опасения за сигурността на финансовата си информация.

Източник: Paysafe

Друга аномалия у нас открои Джакомо Остин - само 19% от анкетираните у нас са заявили, че планират да купуват подаръци за предстоящите празници по време на Black Friday. Според него вероятно това се дължи на факта, че купувачите не виждат чак толкова големи отстъпки - и затова масово ще се пазарува в последния момент.

Най-популярните категории са:

Дрехи и аксесоари (ще купуват 56% от запитаните);

Козметика (45%);

Електроника и техника (38%).

Около половината от потребителите, 49% глобално и същия процент в България, предпочитат да подаряват преживявания - особено свързани с храна, напитки, пътувания, концерти и развлечения на живо, а 50% глобално и 51% в България потвърждават, че биха искали да получат преживяване като подарък.

У нас водещ остава хибридният модел на пазаруване - онлайн и в магазин, защото водещо остава желанието да се уверим в качествата на продукта, преди да го купим.

42% от българите планират да пътуват по празниците, като 25% ще са при близки и роднини. 17% ще са зад граница, което е с малко над средното в рамките на проучването. При пътуване в чужбина сред използваните методи на плащане за почти 60 на сто от запитаните е дебитната карта, 28% - дигиталните портфейли, а пари в брой използват 47% от анкетираните.

"Кешът е от начините на плащане, които намаляват, но символично - намаляването не е драстично", посочи Петров.

Интерес към залаганията

Проучването на Paysafe показва и интерес към онлайн спортните залагания: почти една четвърт глобално (23%) и 17% от потребителите в България планират да направят залог, като футболът е доминиращият спорт в световен мащаб (68%), американският футбол е на първо място в САЩ (60%), а хокеят на лед е най-предпочитан в Канада (53%).

В България на първо място е футболът с 78%, на второ място е баскетболът с 25%, а на трето място с по 16% са електронните спортове и конните надбягвания.