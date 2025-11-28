Българските потребители навлизат в сезона на големите намаления с ясно изразени навици и различен подход към технологиите, показва ново национално проучване на Revolut, проведено съвместно с Dynata. Резултатите очертават трайно преминаване към т.нар. хибридно пазаруване - комбинация от онлайн и физически магазини - докато приемането на AI силно варира между различните възрастови групи. На фона на увеличаващите се измами и опити за злоупотреби, от Revolut подчертават нуждата от информираност и предлага инструменти за по-сигурно онлайн пазаруване.

Хибридният модел - стратегиите за пазаруване на българите

Българските потребители все по-често комбинират виртуалните кошници с посещения в магазин. Изцяло онлайн пазаруване остава най-популярната тактика - 33% от анкетираните планират да пазаруват единствено от интернет магазини. Други 27% предпочитат традиционния магазин, като личното преживяване е малко по-важно за мъжете (28%) отколкото за жените (26%).

Тенденциите се различават и поколенчески. Милениалите (41%) и поколението Z (37%) доминират при онлайн покупките, докато пазаруването само в магазин е по-привлекателно за по-възрастните потребители. Поколение X се разделя почти поравно между двата канала (29% онлайн срещу подобен дял в магазин).

Около 21% от запитаните изобщо няма да се възползват от Черния петък тази година - процентът е по-висок сред жените (23%) и бумърите (34%).

AI - мощен инструмент за младите, предизвикателство за по-възрастните

Revolut изследва и ролята на изкуствения интелект в потребителските навици. Макар AI да се превръща във важен помощник за по-младите поколения, общата картина показва значително поколенческо разминаване.

Близо една четвърт (24%) от българите планират да използват AI, за да намалят разходите си по време на разпродажбите - това е водещият мотив. За други 22% технологията е начин за спестяване на време.

Любопитството е трета ключова причина - 20% биха използвали AI просто "за да видят какво ще се случи". Поколение X демонстрира най-голям интерес към експериментирането (23%), докато поколение Z възприема AI най-вече като инструмент за по-умно пазаруване (29%).

Отказът от AI расте с възрастта: 31% от бумърите и 37% от хората над 65 изобщо не биха го използвали, срещу едва 6% при поколение Z. Разлика между половете почти няма, но жените са малко по-предпазливи (18% посочват, че няма да използват AI, срещу 16% при мъжете).

Какво тревожи хората?

Основният проблем, който потребителите посочват при използването на AI, е опасението, че препоръките ще направят подаръците по-безлични или ще намалят личния елемент в пазаруването (15%). Това мнение е най-разпространено сред бумърите и поколение X.

Второто голямо притеснение е защитата на личните данни - по-силно изразено при жените (14%) и при групата 35-44 години (16%). Недоверието към автоматизирани препоръки или предпочитанието към личната интуиция е по-скоро характерно за по-възрастните потребители.

Сигурността - най-слабото звено

Пазаруването онлайн остава сериозно предизвикателство за голяма част от българите. Само 15% заявяват, че са "много уверени" в способността си да различат измама от легитимна оферта. Мъжете са по-уверени (18%) от жените (11%), но едва една трета от поколение Z демонстрира висока увереност, а при най-възрастните тя спада до 8%.

Всеки четвърти (27%) вече е бил жертва на измама, като бумърите по-често докладват за по-сериозни финансови загуби.

Най-често срещани измами и как да ги разпознаем

Измамниците често създават фалшиви сайтове на търговци, които изглеждат напълно автентични. Целта е не само да вземат парите на потребителите при покупка, но и да събират лични данни и информация за картите им. Затова е важно купувачите винаги внимателно да проверяват адреса на сайта и да се уверяват, че пазаруват от истинския домейн.

В мрежата могат да се срещнат и сайтове, които предлагат скъпи стоки - като електроника, бижута или маркови дрехи - на необичайно ниски цени. Понякога клиентите получават пратката, но продуктът се оказва фалшив, а в други случаи не пристига нищо. Затова е полезно предварително да се търсят отзиви и мнения от други купувачи, за да се провери надеждността на търговеца.

Често измамници използват и социалните мрежи, за да създават краткотрайни фалшиви онлайн магазини. Те работят за кратко, правят няколко продажби и след това изчезват. Потребителите трябва да подхождат с повишено внимание към профили и страници, които са създадени съвсем наскоро и разполагат с подозрително много положителни отзиви - те може да са изцяло фалшиви.

По време на натоварени периоди като Черния петък зачестяват и фалшивите известия за доставки, както и фишинг имейлите. Най-сигурният подход е пратките да се проследяват директно през сайта на търговеца или куриерската фирма, като винаги се проверява внимателно адресът на подателя. Дори и лека грешка в изписването може да е знак за измама. А когато има съмнение - не бива да се натискат линкове.

Как Revolut прави онлайн пазаруването по-безопасно

Финтех гигантът предлага различни инструменти и защитни механизми, които помагат на клиентите да пазаруват онлайн по-сигурно. Една от най-ефективните защити са виртуалните еднократни карти, които генерират временен номер, CVV код и срок на валидност за една-единствена транзакция. След като плащането бъде извършено, картата автоматично се деактивира. Това значително ограничава риска от неоторизирани плащания и защитава личните и финансовите данни.

Приложението разчита и на усъвършенствани системи за откриване на измами, които непрекъснато наблюдават рискови транзакции. Сред тях е и AI функционалност, която анализира дали дадено плащане е вероятно да бъде извършено като част от измамна схема. Когато системата засече риск, тя блокира транзакцията, предпазва клиента от последващи подобни плащания и активира специализиран процес за превенция на измами директно в приложението.

За тези, които искат да се информират по-добре, в приложението има безплатни обучителни курсове Fraud Learn, създадени от вътрешните експерти на Revolut. Те включват пет урока, сред които и тема за покупките, извършвани чрез измама, и дават практични съвети как човек да пази парите си.

Освен това екипът за превенция на измами работи денонощно. При съмнения или проблеми клиентите могат по всяко време да се свържат с агент чрез чат в приложението и да получат съдействие.