Водещият бранд в индустрията за домашни любимци у нас - Petmall, отчита грандиозен успех по време на тазгодишната кампания Черен петък. През уикенда 14/16 ноември компанията се превърна в тотален лидер в сферата на домашните любимци. И за това си има съвсем логично обяснение.

Petmall е първата фирма в България със специализиран онлайн зоомагазин, която направи първия Черен петък в сферата на домашните любимци още през 2016-а година. По това време в зоо индустрията у нас никой друг не участва в популярната световна кампания за големи намаления на продуктите.

"В годините започнаха да ни следват и конкуренти, но това не ни попречи да растем с между 30 и 50% всяка година спрямо предходната. През 2025-а обаче направихме нещо невероятно - 87%. Причините за това са много, но най-важната е доверието, което изграждаме с нашите клиенти и неуморната работа, за да можем да реализираме толкова успешно кампанията."

Освен при онлайн доставките, много силен интерес по време на Черния петък тази година има и във физическите магазини на компанията. За първа година Petmall дават възможност на своите клиенти да се възползват и от услугата "вземи от магазин", за да не чакат куриерите, които са свръх натоварени в този период. Резултатите са повече от задоволителни.

"Това, което бихме искали да кажем на нашите клиенти е, че продължаваме да се стараем и да предлагаме най-доброто за тях."

Източник: Petmall

Как се променят кампаниите за Черен петък през годините

През 2016-а година Petmall.bg е първата компания в специализирания зооканал, която въвежда Черния петък. Това става в период, когато нито един друг зоомагазин неправи нищо подобно.

Източник: Личен архив Никола Нинов, изпълнителен директор на Petmall

"Като пионери ние поставихме стандарта, който по-късно целият сектор възприе. Промяната през годините е огромна. От сравнително опростена промоционална инициатива през 2016 г., Черният петък при нас се разви до сложно координирана кампания, която тази години успешно сработи с нашия omni-channel модел, с десетки категории, много брандове и динамична ценова политика, както в нашия онлайн магазин petmall.bg, така и във физическите ни обекти", споделя ни изпълнителният директор на Petmall Никола Нинов.

От компанията акцентират върху четири точки, които допринасят за нейния бизнес успех:

значително разширяване продуктовия обхват;

добавяне на нови категории;

оптимизиране на логистиката;

подобряване на комуникацията.

Източник: Petmall

"С времето променихме не само вътрешните процеси, но и партньорската екосистема. Научихме доставчиците си, че Черният петък е ключов период и че подкрепата им е критично важна. Днес работим рамо до рамо с тях, за да осигурим по-конкурентни цени, по-големи наличности, повече разнообразие и ексклузивни оферти за нашите клиенти", казва Никола Нинов.

Предизвикателства, които държат бизнеса във форма и подобрения, без които не може

През годините Petmall изпитва сериозни предизвикателства - от свръх претоварване до сериозни логистични забавяния при куриерските партньори. Това обаче помага на компанията да се сработи с най-добрите с сектора, което води до по-добри резултати и по-бързи доставки. Фирмата инвестира в оптимизации в нейния склад, които правят процеса много по-ефективен и възможен да посрещне едно огромно натоварване, каквото има по време на кампанията Черен петък.

"Черният петък вече не е просто кампания за нас. Той е традиция, която ние създадохме и развиваме, стандарт, който година след година повишаваме, и най-важното - момент, в който възнаграждаваме доверието на нашите клиенти. Разбира се още сме далече от това, което ни се иска да станем, но мисля че вървим в правилната посока и сме благодарни, че нашите клиенти видимо ни гласуват все повече доверие", казва Нинов.

От гледна точка на потребителското изживяване едно от добрите подобрения на компанията е достъпът до значително повече продукти, като техният брой расте всяка година. Активацията на по-голямо разнообразие от продукти, по-добрите ценови предложения и значителното подобрение на логистиката са основните предпоставки за успешното развитие на бизнеса.

Сред важните подобрения е селектираният подбор от ексклузивни продукти, които да гарантират добро съотношение между качество и цена.

"Ние искрено вярваме, че домашните любимци са част от семейството и се стремим да следим всички трендове в световен мащаб и своевременно да предложим най-доброто в нашите магазин. Смятаме, че нивото, което поддържаме в момента не отстъпва по никакви параметри на пазари като Германия, Франция, Италия и Великобритания, които са водещите в нашата индустрия. Сигурни сме, че omni-channel моделът е пътят на развитие. Инвестираме в още по-добра интеграция между онлайн магазина и физическите локации, така че клиентът да може да преминава безпроблемно между двата канала."

От Petmall развиват и модела "регулярна доставка" — сегмент, който расте и се радва на все повече популярност. Това е вид абонаментна услуга, при която клиентът може да заяви през какъв период от време иска да получава своята поръчка. По този начин изцяло се решава проблемът със забравената храна на домашния любимец - процесът на поръчка вече е автоматизиран.

Източник: Petmall

Нови инвестиции на фона на еврозоната

За да расте един бизнес, той трябва да инвестира. От компанията залагат на това, като в момента посоките са няколко.

Технологични Ai решения за подобряване на потребителското изживяване в сайта. Работа по интеграция на софтуер, който значително на подобри веригата на доставките, отново с помощта на изкуствен интелект. Откриване на нови обекти.

Petmall работи по отварянето на 3 нови обекта едновременно, които са в 3 различни града, като до края на годината ще бъдат отворени два от тях, третият е планиран за януари догодина. За 2026-а година фирмата има подписани договори за още три магазина и е в преговори за още толкова. Националното покритие с физически магазини е заложено в стратегията за следващите две години.

Колкото до присъединяването към еврозоната, от Petmall уверяват техните клиенти, че в тяхно лице ще видят прозрачност, коректност и спазване на всички изисквания.

"Въведохме двойни цени навреме и прилагаме ясни, разбираеми правила, така че клиентите ни да могат лесно да се ориентират. Следим отблизо всички регулаторни промени, имаме вътрешна подготовка и обучение на екипа, така че преминаването да бъде напълно безпроблемно", обобщава Никола Нинов.