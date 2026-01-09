Дъщерно дружество на американската компания ExxonMobil, компанията ESSO, и турската компания TPAO подписаха меморандум за разбирателство за извършване на проучване за находища на петрол и природен газ по крайбрежието на Черно море и Средиземно море в териториалните води на Турция. Това съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​в социалните мрежи.

Меморандумът обхваща и възможност за проучвания в други потенциални региони, за които страните ще се споразумеят допълнително.

Министърът е подчертал, че Турция укрепва потенциала си в областта на енергетиката чрез международно сътрудничество за постигане на енергийна независимост.

Само преди дни стана известно, че Турция е договорила ново дългосрочно споразумение за доставки на природен газ от Азербайджан за общо 33 млрд. кубични метра за срок от 15 години, като то влиза в сила от от 2029 г. Това съобщи също турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от "Тюркийе тудей". За миналата година, по предварителни данни, около половината от доставките на природен газ за България са именно от Азербайджан.

В телевизионно интервю Байрактар казва, че природният газ ще бъде доставян по тръбопровод от азербайджанското находище Абшерон в Каспийско море, а годишните количества, доставяни на Турция, ще бъдат 2,25 млрд. кубични метра.