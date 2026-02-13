Италианската компания Eni, която спечели международен търг за лиценз за проучване на морския блок O1 в Либия, ще работи по проекта в консорциум с QatarEnergy.

Според съобщението на Eni, договорната зона за проучване се намира в провинция Сирт и обхваща около 29 000 квадратни километра. "Блокът включва и редица потвърдени находища на въглеводороди, включително неразработени", отбелязват от италианската компания.

Съгласно условията на споразумението, Eni ще бъде оператор на концесията, а консорциумът ще държи 100% от дела за проучване и разработване. Партньорите планират да провеждат сеизмични изследвания, както и сондажни операции, през първоначалния петгодишен период на проучване.

Официалното подписване на споразумението се очаква да стане в Триполи в края на февруари в присъствието на представители на Националната петролна корпорация и партньорите от консорциума.

Eni присъства в Либия от 1959 г. и в момента е водещият международен енергиен оператор в страната, с капацитет за производство на въглеводороди от около 162 000 барела нефтен еквивалент на ден през 2025 г.

Другият основен победител в либийския търг - американската компания Chevron Corp., чрез дъщерното си дружество Chevron Business Development EMEA Ltd. - получи договор за разработване на наземното находище Area 106, също разположено в провинция Сирт. От компанията уточняват, че работата е планирана да се извършва по споразумение за поделяне на продукцията.

Както се съобщава, в резултат на търга, още няколко други чуждестранни компании са получили лицензиионни договори за проучване на находища в Либия. По данни от National Oil Corporation (NOC), те са: консорциум от испанската Repsol и Turkish Petroleum, MOL Hungary, друг консорциум включващ Repsol и турски партньор, както и нигерийската Aiteo.