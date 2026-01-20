Мексиканският конгломерат Grupo Carso, контролиран от магната Карлос Слим, ще придобие дела на руската компания "Лукойл" в морските нефтени находища Ichalkil и Pokoch, съобщи Reuters, позовавайки се на изявление на мексиканската компания. "Лукойл" притежава(ше) 50% дял в проекта от 2022 година.

В рамките на сделката, Grupo Carso ще придобие дъщерното дружество на "Лукойл", Fieldwood Mexico за 270 милиона долара, както и ще изплати дълг на стойност 330 милиона долара.

Карлос Слим, чиято бизнес империя вече обхваща телекомуникации, банково дело, застраховане, търговия "на дребно" и хотелиерството - през последните години се разшири и в енергийния сектор, като сключи сделки с държавната компания Pemex.

Участъкът предмет на сделката се състои от две находища, Ichalkil и Pokoch, с обща площ от 58 квадратни километра, разположени в Мексиканския залив, на 42 километра от брега. Дълбочината на морето в района на блоковете е 30-45 метра. Двете петролни находища са с достъпни запаси от въглеводороди от 564 милиона барела нефтен еквивалент, над 80% от които е петрол. Добивът е започнал през четвъртото тримесечие на 2021 г.