Швейцарската компания Litasco - член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, е уведомила българските власти за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове.

Това се посочва в изявление, публикувано на интернет страницата на Litasco.

Уведомлението до страната ни е изпратено на 19 февруари - 4 месеца, след като беше въведен режимът на особен управител от кабинета на ГЕРБ, БСП и ИТН и ден след обявяването на състава на служебното правителство.

Когато рафинерията беше поставена под особен надзор партиите извън тогавашната власт (с изключение на "Ново начало") предупреждаваха, че може да се стигне именно до съдебно дело.

Швейцарският собственик на руската рафинерия сега се позовава на спогодбата между Швейцария и България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта.

Litasco счита, че мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, нарушават задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-конкретно - незаконно отчуждаване на инвестициите на дружеството без компенсация.

Припомняме, че през ноември миналата година българският парламент прие законодателство, въвеждащо външно управление за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, и други дружества от групата на концерна, работещи у нас.

Litasco твърди, че въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на страната ни, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище "Росенец"), са засегнали съществено инвестициите на компанията в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата.