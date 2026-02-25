От 1 януари 2026 г. България официално се присъедини към еврозоната — стъпка, която според икономическите анализатори ще има дълготраен и положителен ефект върху двустранните търговски и инвестиционни отношения с Гърция. Гръцките инвеститори, които от години залагат на българския пазар, вече очакват нова вълна от възможности, пише ot.gr.
Третият по големина чуждестранен инвеститор у нас
Само за първите 9 месеца на 2025 г. гръцките компании са инвестирали в България 317,1 млн. евро, което ги нарежда на трето място сред чуждестранните инвеститори — след Нидерландия (554,9 млн. евро) и Италия (325,2 млн. евро).
В по-широка перспектива, към края на 2024 г. общият обем на гръцките инвестиции у нас достига 4,415 млрд. евро — значителен ръст спрямо 4,009 млрд. евро в края на 2023 г. и 3,113 млрд. евро в края на 2022 г.
Ако се включат и данните за 2025 г., общата стойност на гръцките инвестиции в България вероятно надхвърля 4,8 млрд. евро.
Гръцките компании са активни основно в хранително-вкусовата промишленост, търговията на дребно, банковия сектор и туризма, привлечени от конкурентоспособните разходи за труд, членството на България в ЕС и подобряващата се инфраструктура.
Еврото като катализатор
Приемането на единната валута се очаква да задълбочи тези отношения значително, отбелязва изданието. Според Бюрото по икономически и търговски въпроси към гръцкото посолство в София, двустранните връзки "ще се укрепят по обем и ще станат по-стабилни и по-комплексни през следващите пет години" — особено в секторите на енергетиката и търговията на дребно.
Конкретните прогнози са окуражаващи: очаква се дългосрочен ръст на търговията от около 5%, дължащ се единствено на общата валута. Приложено към обема на гръцко-българската търговия — около 5,4 млрд. евро за 2024 г., това означава допълнителни стотици милиони евро в средносрочен план.
Гръцкият износ към България се очаква да расте с годишен темп от 3 до 5% от 2026 г. нататък, в синхрон с нарастващото вътрешно търсене и по-високия ръст на българския БВП.
Реинвестиране и дългосрочни планове
Показателно е, че гръцките компании реинвестират генерираните печалби обратно в България. През 2024 г. реинвестираните печалби възлизат на 1,33 млрд. евро.
В петгодишен хоризонт се очаква запасът от гръцки преки инвестиции у нас да продължи да расте — с фокус върху производството, логистиката, ИТ сектора, търговията на дребно и енергетиката, включително възобновяеми източници.