Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България за първото полугодие (януари - юни) 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е 848 млн. евро (0,8% от БВП), показват предварителните данни на БНБ. Посочената сума е по-малка с 31,4 млн. евро (3,6%) спрямо този за януари - юни 2024 г., като и през миналата година се отчиташе силен спад на чуждестранните инвестиции у нас.

Само през юни 2025 г. потокът на инвестициите е отрицателен в размер на огромната на фона на общия размер инвестиции сума от 359,6 млн. евро, при отрицателен поток от 69,3 млн. евро за юни 2024 г.

Основната причина за поiоченото е погасяване на задълженията на български дружества към техните чуждестранни собственици. "Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,141 млрд. евро, при отрицателна стойност от 579,9 млн. евро за януари - юни 2024 г.", обясняват от БНБ. Което обаче е косвен индикатор за спад на производството у нас като цяло.

По-конкретно, за полугодието нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 10,8 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1,1 млн. евро за януари - юни 2024 г.

По предварителни данни, реинвестираната печалба за полугодието (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 1,756 млрд. евро, при стойност от близо 1,237 млрд. евро за януари - юни 2024 г.

Най-големите нетни положителни потоци на преки инвестиции в страната ни за януари - юни 2025 г. са от Италия (197.3 млн. евро), Нидерландия (190.7 млн. евро) и Гърция (167.3 млн. евро).

А най-големите нетни отрицателни потоци са към Швейцария (296.6 млн. евро) и Люксембург (155.9 млн. евро).

По предварителни данни на БНБ, нетният поток на преките български инвестиции в чужбина за януари - юни 2025 г. възлиза на 244,3 млн. евро (0.2% от БВП), при 541,6 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на предходната година. Само през юни 2025 г., нетният поток на български инвестиции в чужбина е 70,2 млн. евро, при стойност от 93,3 млн. евро за юни 2024 година.