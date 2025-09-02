Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Северна Македония се сринаха. По последни и актуални данни те възлизат на 221,26 милиона евро през първата половина на 2025 година. Това е спад с повече от половината спрямо 573,6 милиона евро за същия период на 2024-та, показват данни на централната банка, цитирани от местните медии.

Намаляваща липса на доверие

Само през второто тримесечие на годината притокът чуждестранни инвестиции в Северна Македония е спаднал до 79,88 милиона евро, от 246,4 милиона евро през същия период на миналата година. През второто тримесечие на 2025 г. са регистрирани нетни притоци от реинвестирана печалба и собствен капитал, докато междуфирменото кредитиране е довело до нетен отлив.

ПЧИ в Северна Македония са се увеличили повече от два пъти до 1,255 милиарда евро през 2024 г., в сравнение с нетен приток от 616,7 милиона евро през 2023 г. Тази година липсата на интерес обаче липсата на интерес е особено осезаем.

Източник: iStock

Интересът на Китай

За разлика от спада ан интерес от страна на международни западни гиганти, интересът на Китай в Северна Македония, а и в целите Западни Балкани се засилва тази година. Според Пекин шестте държави от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия) са страни със значителен икономически потенциал.

Брюксел оценява годишната нужда от инвестиции в региона от около 7,7 милиарда евро, което ще осигури регион с допълнителен 1% растеж на БВП и положителен ефект на заетостта до 200 000 души.