България е сред страните с най-високи позитивни очаквания за бизнес климата през 2026 г., като пред нас е само Португалия, а на трето място е Турция. Това показват данните от 33-ото Европейско икономическо проучване на Асоциацията на европейските търговски палати (EUROCHAMBERS), проведено сред 41 090 фирми от 28 държави.

У нас партньор на организацията е Българската търговско-промишлена палата, а участващите компании са 816.

50,55% от анкетираните фирми в нашата страна са на мнение, че бизнес климатът у нас ще се подобри догодина, докато 16,51% очакват да се влоши, а според 32,84% ще остане същият. Тенденцията обаче е оптимистите да намаляват, а песимистите да стават все повече - преди две години по-добро цялостно развитие са прогнозирали над 54 на сто от запитаните, а по-лошо - малко над 12,5 на сто.

Най-черногледи са в Словакия, Франция и Словения, става ясно от проучването. Първите две страни в тази негативна класация се сблъскват с икономически предизвикателства и политическа нестабилност, което вероятно обяснява притесненията на бизнеса.

Между подобрението и стагнацията

По отношение на приходите от продажби в страната, както и на тези от експорт, очакванията на българските фирми ги поставят около челната третина на Европа - с почти равен дял на прогнозите за увеличение и на стагнация, но и с растящ брой на респондентите, според които ще има свиване.

По отношение на заетостта близо две трети от българските компании заявяват, че през 2026 г. тя ще е без промяна, като намаляват както планиращите увеличение (до 27,62%), така и готвещите се за съкращения (до 10,23%), като при първата от тези две групи спадът е многократно по-рязък.

Застой и при инвестициите е най-честият отговор на българските компании, участвали в изследването. Отчетливо растат като брой тези, които даже смятат да ги намаляват.

Това са основните предизвикателства, които виждат пред себе си фирмите у нас:

Разходите за труд;

Липсата на квалифицирана работна сила - в по-малка степен, отколкото преди година;

Финансовите условия;

Търговските бариери;

Достъпността на енергия и суровини;

Регулаторните тежести.

Какво става в Европа?

Така представена, ситуацията, в която работи българският бизнес, не изглежда идеална и идва логичният въпрос как седят нещата на европейско равнище, за да сме втори по оптимизъм за цялостното развитие на средата.

Проблемите са сходни - разходи за труд, бюрокрация и липса на хора, но очакването е за незначително подобрение на бизнес средата.

"Европейските предприятия се лутат от няколко години, опитвайки се да не потънат в неблагоприятни условия. Сега те са готови да започнат да плуват напред, ако политиците обърнат тенденцията и предоставят рамка за растеж. ЕС трябва да възстанови доверието. Вместо празни обещания за растеж и инвестиции, се нуждаем от решителни действия, които ще доведат до промяна за бизнеса на място. Предприемачите се нуждаят от по-ниски разходи за труд и енергия, по-малко и по-опростени регулации и наистина равни условия, за да се възползват от потенциала на единния пазар", подчертава президентът на EUROCHAMBERS Владимир Длоухи.

От организацията настояват за конкретни мерки като намаляване на социалните вноски и разходите за енергия, залагане на по-лесни възможности за финансиране и дигитализация за малките и средни предприятия и премахване на бариерите пред трансграничните партньорства.