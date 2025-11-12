Гладът за кадри е най-големият проблем на българския бизнес, но за него има решение. Това коментира пред Money.bg инж. Станислав Юрий Дамянов, който е собственик на фирма СА-ПРЕЦИЗ. Предприемачът основава компанията, която се занимава с научноизследователска и развойна дейност в областта на механиката за медицинските, селскостопанските и техническите науки, през 2017 година.

"Решението срещу глада за кадри е инвестиране в обучение на млади специалисти и в инвестиции в технологиите. Бизнесът като цяло трябва сам да се адаптира и развива, като разчита на стратегически партньорства, а не на държавната подкрепа.

Когато човек иска да върви напред, решение винаги се намира, независимо от трудностите. Аз основах компанията си през 2017-а година и мога да кажа, че съм един щастлив човек, защото правя това, което ми харесва", споделя инж. Дамянов.

Зад кулисите на предприемачеството В съвместната поредица на Money.bg и ПроКредит Банк ще откриете българския бизнес зад кадър. Ще чуете историите му - за предизвикателствата, трудностите и амбициите, които го движат напред, и ще разберете как инвестира, за да продължи да расте.

Бизнесменът ни разказва, че започва своята професионална реализация още през 2001 година, след като се дипломира в Техническия университет през предходната година. Преди да основе собствения си бизнес минава и натрупва сериозен опит и контакти в няколко компании в България някои от които чуждестранни.

"И благодарение на тези контакти при създаването на моята фирма всичките ми клиенти и до момента са хора, с които съм работил във времето и други, препоръчани от същите тези хора.

Компанията ми се занимава с разработка на нови продукти и тестово оборудване в сферата основно на механиката. За съжаление много хора в България решиха да стават програмисти, но в реалния живот нищо не е виртуално и всичко, с което ние се сблъскваме иска да бъде пипнато от човек и направено от някаква машина. Именно затова инвестициите в хора и в технологии са от ключово значение.

В момента има доста сериозен глад за кадри и това ще продължава да бъде така, за съжаление. А обучаването на един специалист, който да може да движи самостоятелно даден проект трае до 5 години. В това обаче трябва да се инвестира", казва категорично предприемачът.

За нуждата от европейско и допълнително банково финансиране в лицето на ПроКредит Банк

Собственикът на СА-ПРЕЦИЗ разказва, че глобалната стагнация на пазара е в основата на нуждата да кандидатства по европейски проекти за финансиране и да търси правилния бизнес партньор, който да му помага за текущи разходи или нови инвестиции.

"Така от моето счетоводство избраха ПроКредит Банк за партньор на бизнеса и ми казаха - със сигурност това е правилната банка, с която трябва да оперираме. Сега използвам допълнителното банково финансиране предимно за текущи разходи, от които имам нужда именно заради забавянето на плащания.

От миналата година кандидатствах и за европейско финансиране за семейни фирми и процедурата е в ход. И по този начин реализираме поставените цели."

Инж. Дамянов е категоричен, че правилен момент за допълнително банково финансиране няма - зависи изцяло от индивидуалния стратегически план на всяка компания и не е универсално приложим. Колкото до неговите - това са развитие на бизнеса с най-новите технологии, които се появяват на пазара, усъвършенстване и диверсификация.

"За момента не успявам да го направя на сто процента, но продължавам да се боря. Всичко е свързано с конкретните цели - човешки ресурс, сграден фонд, оборудване - когато клиентите ти вдигнат летвата и ти трябва да скочиш."

Предприемачът има няколко ключови съвета към хората, които тепърва стартират собствен бизнес.

"Не се отказвайте независимо от трудностите, винаги си помагайте и най-вече правете това което ви доставя удоволствие. Бизнес средата в България е трудна за не малко хора. Някои колеги работят на 120 процента от капацитета си, както и аз самият понякога. Когато има желание обаче, има и начин."