Гладът за кадри в българската туристическа индустрия се задълбочава и вече добива стряскащи размери. Недостигът на квалифициран персонал вече засяга близо 70% от туристическите обекти у нас, заявиха за Money.bg от Българската хотелска асоциация. Според техните данни за периода 2019-2024 година броят на заетите в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" у нас е намалял от 182 000 души до 147 000 души.

Това представлява спад от 19,2 %. За същия период броят на местата за настаняване е нараснал с 10,5 %, а реализираните нощувки са се увеличили с 1,8 %.

На фона на кризата, обхванала целия сектор, най-голяма е липсата на работна ръка именно в хотелите, коментира пред БНР Георги Дучев, който е изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. Експертът подчертава, че лошите очаквания на бизнеса от началото на този сезон са се оправдали.

Въпреки увеличението на заплатите през последните години и наемането на работници от чужбина, недостигът на персонал остава водещ проблем и с него туристическият бранш се сблъсква както през летния, така и през зимния сезон, който предстои у нас.

Същевременно темповете на заплатите надвишават не само инфлацията, но и ръста на приходите на хотелите средно. При 10-12% ръст в приходите на хотелите годишно, възнагражденията на персонала растат с порядъка на 20-25%.

"Хотелиерите търсят решения, все още се справят, но е време и бизнесът, и правителството да вземат категорични мерки - така, че тази тенденция да бъде неутрализирана и обърната", алармира Дучев.

Източник: iStock

Трите основни проблеми на туристичекия бизнес в България:

огромен недостиг на кадри

изтичане на квалифицирани специалисти в други сектори в конкурентни дестинации

незадоволителен за младите хора престиж на професиите в сферата на туризма и несигурни условия на труд, които ги демотивират да останат в бранша

Според представителите на индустрията основният проблем са и голяма част от младите хора, които тепърва навлизат в работоспособна възраст, но все по-рядко имат интерес към физическа работа, която е свързана с присъствие. Повечето представители от т. нар. GenZ поколение предпочитат да се занимават с работа, която поне частично може да се върши дистанционно. При туризма обаче това обикновено това не е възможно.

Според Българската хотелска асоциация изход от кризата за работодателите е наблягането на дуалното обучение, както и повече подкрепа от страна на държавата за привличане на работници от трети страни. В момента най-изразен е спадът на заетостта при служителите до 34-годишна възраст, където заетостта е намаляла с 35,5 % за периода 2019-2024 година. През 2025-а негативната тенденция продължава да расте.