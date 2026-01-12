Най-голямата петролна и газова компания в Испания, Repsol, е заявила готовност да увеличи инвестициите си във Венецуела и да утрои производството си там през следващите две до три години. Това е станало по време на среща на ръководители на петролни компании с президента на САЩ Доналд Тръмп, проведена в петък в Белия дом във Вашингтон, съобщи DPA.

"Готови сме да инвестираме повече във Венецуела и да утроим производството там през следващите две до три години", е заявил главният изпълнителен директор на Repsol, Хосу Джон Имаз. По неговите думи, настоящият дневен добив на компанията във Венецуела възлиза на около 45 000 барела петрол.

Repsol развива бизнес във Венецуела съвместно с италианската енергийна компания Eni.

Само няколко дни след последните действия във Венецуела президентът Тръмп призова ръководителите на американски петролни концерни, както и представители на някои чуждестранни компании, сред които Repsol и Eni, да се ангажират с мащабни инвестиции в южноамериканската държава. След срещата тогава Тръмп заяви, че е постигнато споразумение, според което американски петролни компании ще инвестират стотици милиарди долари във Венецуела, без да предостави конкретика.

По време на срещата обаче, главният изпълнителен директор на Exxon Mobil Дарън Уудс коментира, че настоящите правни и икономически условия във Венецуела правят инвестициите там на този етап невъзможни.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света, оценявани на около 303 милиарда барела. По-голямата част от тях обаче представляват "тежък" нефт, който може да бъде рафиниран единствено със специализирана технология, с която разполагат някои рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ. Въпреки огромните резерви, петролният сектор в страната е в упадък от десетилетия.

Според предварителните оценки на експерти, възстановяването на петролния сектор на Венецуела ще отнеме години и ще изисква инвестиции за много милиарди долари.