Американските власти разработват мащабен план за контрол над петролната индустрия на Венецуела за години напред, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

"Президентът Тръмп и неговите съветници планират мащабна инициатива за доминиране във венецуелската петролна индустрия за години напред. Президентът е казал на помощниците си, че вярва, че усилията му биха могли да помогнат за понижаване на цените на петрола до желаните от него 50 долара за барел", пише изданието, позовавайки се на мненията на хора запознати с въпроса.

В публикацията се казва, че планът предвижда САЩ да установят определен контрол над държавната петролна компания на Венецуела Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), включително покупката и продажбата на голямата част от нейните петролни продукти.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в платформата за социални медии TruthSocial, че властите на Венецуела възнамеряват да изразходват всички приходи от износ на петрол, както е съгласувано с Вашингтон, изключително за закупуване на американски продукти. Той поясни, че става въпрос основно за селскостопански продукти, лекарства, медицинско оборудване и оборудване за подобряване на електрическата мрежа и енергийните съоръжения.

"Това означава, че Венецуела се съгласява Съединените щати да бъдат неин основен търговски партньор. Това е мъдър избор и добро развитие ва вещата за народа на Съединените щати и на Венецуела", допълва американският президент.

Преди часове беше съобщено, че Вашингтон е започнал да продава венецуелски петрол на световния пазар "в интерес на Съединените щати, Венецуела и американските съюзници".

Всички приходи от продажбите на венецуелски петрол и петролни продукти, ще бъдат депозирани предимно в контролирани от САЩ сметки в международно признати банки, за да се гарантира законността и цялостното окончателно разпределение на приходите, уточняват от Министерството на енергетиката на САЩ.