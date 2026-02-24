Руската държавна корпорация "Росатом" е готова да реализира проекти в Сърбия в рамките на международен консорциум, макар че има възможност (и предпочита) да построи атомна електроцентрала в страната, използвайки предимно собствени ресурси. Това коментира генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, говорейки за споразумения за конкретни съвместни действия със сръбската страна след среща с президента на страната Александър Вучич, съобщи ТАСС. Двамата са обсъдили развитието на сътрудничеството в ядрената енергетика и свързани с нея области.

"Обсъдихме развитието на ядрената енергетика като цяло, а също и много други теми и се споразумяхме за конкретни съвместни действия", каза Лихачов. Той подчерта гъвкавия формат за сътрудничество.

"Росатом" можем да построи централа, която е 99-100% руско производство, или можем да я реализираме като международен консорциум с максимално участие на доставчици", каза ръководителят на руската корпорация.

Той посочи , че руската страна е представила на сръбското ръководство пълен спектър от предложения, като се вземат предвид настоящите международни проекти. "Целта ни на тази среща беше да представим нашето предложение по най-добрия възможен начин, като се имат предвид 30-те проекта, които реализираме в чужбина, и десетките строителни проекти, които реализираме в Руската федерация, с различни мощности - от малки атомни електроцентрали до такива с огромна мощност", отбеляза Лихачов.

Той съобщи също, че сръбската страна е предложила разширяване на програмата за сътрудничество. "Сръбският президент ни предложи разглеждането да бъде на по-широк спектър проекти, не само пряко енергийните въпроси, но и върху науката, обучението на персонала и ядрената медицина. И, разбира се, отделно обсъдихме интересите на сръбския бизнес", добави Лихачов.