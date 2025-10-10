Турция обсъжда с Русия евентуалното бъдещо строителството на осем ядрени реактора в две нови атомни електроцентрали - в областите Синоп на брега на Черно море и в Одринска Тракия в европейската част на страната. Това обяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в интервю за руската телевизия "Россия-24".

Министърът припомни, че продължава строителството на първата турска атомна електроцентрала (АЕЦ) "Аккую"с главен изпълнител и инвеститор руската държавна корпорация "Росатом" и посочи, че Турция се надявапрез 2026 г.да бъде пуснат в експлоатация първият от четирите реактора на централата.

"Освен това страната има необходимост от още осем ядрени реактора в Синоп и Одринска Тракия. В момента обсъждаме тези проекти", казва Байрактар, отбелязвайки, че сега приоритет е завършването на АЕЦ "Аккую".

По-рано турският министър на енергетиката обяви, че окончателното решение по проектите в Синоп и Одринска Тракия се очаква още през 2025 г. По-конкретно, Байрактар заяви, че "Росатом" е заинтересован от участие в проекта за строителство на АЕЦ в Синоп, предвид опита си с АЕЦ "Аккую".

Първата турска АЕЦ "Аккую" включва четири руски атомни реактора ВВЕР от поколение "III+", като всеки реактор е с мощност 1200 MW.

Ще припомним, че само преди около 10 дни Кирил Комаров, заместник-генерален директор и директор "Развитие и международен бизнес" на руската държавна корпорация "Росатом" каза пред турската агенция Anadolu, че финансирането на строителството на АЕЦ "Аккую" вече е изцяло осигурено и всички проблеми, свързани с блокирането на средства за реализация на проекта са решени.

По думите му, "в САЩ възникна неприятна ситуация, свързана с блокирането на 2 милиарда долара, отпуснати за проекта. Обаче с подкрепата на правителството (на Русия), финансовите въпроси се решават успешно.

Вече финансирането на проекта е напълно осигурено, и отново увеличаваме броя на работещите на обекта, като продължаваме работата по завършване на строителството на четирите ядрени блока до края на 2028 година."