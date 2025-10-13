Преходът към друг тип гориво при пети блок на АЕЦ "Козлодуй" ще продължи 4 години, като миналата година е била заредена една четвърт от зоната, а сега вече половината от активната зона е заредена с американско гориво. Това коментира пред БНР председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски. По думите му, параметрите се наблюдават и към момента няма данни за проблеми.

"Чак 2027 г. зоната ще бъде изцяло с американско гориво. Дотогава АЯР е дала разрешение за преход към ново гориво и всяка година при плановия годишен ремонт се сменя една четвърт от зоната и се отчитат резултатите от предишната година. Към момента няма отклонения, горивото работи нормално."

Приключва разглеждането на документите, изисквани за избор на площадка за осми блок. Това се налага, тъй като площадката, на която трябва да бъдат разположени новите мощности, е лицензирана само за един блок. АЯР ще даде разрешение за допълнителни изследвания възможно ли е да бъде разположен още един блок там.

"До средата на следващата година ще има яснота. Всичко сочи, че няма проблем и най-вероятно до средата на следващата година ще има разрешение за разполагането на още един блок на избраната вече площадка", прогнозира Цанко Бачийски в предаването "Преди всички". "Очаквам най-късно до началото на есента на следващата година да има одобрена площадка за осми блок."

Експертът посочи още, че шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира за планов годишен ремонт. Блокът има проблем с един от парогенераторите. Предвиждат се мерки да се установи какъв точно е проблемът, но не става въпрос за радикални действия.

"Спира се работата далеч преди да има някаква опасност за каквото и да било - нито за околната среда, нито за хората", увери шефът на АЯР.

По отношение на шести блок, в Агенцията още не са постъпвали никакви искания за смяна на горивото, уточни той пред БНР.