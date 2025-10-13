Акциите на китайската компания Xiaomi се сринаха със 7,5% на борсата в Хонконг само за ден, след като, както пишат местни медии е станало пътнотранспортно произшествие с участието на нейния електромобил SU7.

Според китайски медии цитирани от Bloomberg, електрическото превозното средство се е запалило в Югозападния китайски град Ченгду и няколко души безуспешно са се опитали да отворят вратите, за да спасят хората вътре.

Все още не е известно обаче дали всъщност в превозното средство е имало някой друг освен шофьора.

Новите чипове на Xiaomi, които променят играта на мобилния пазар

Новите чипове на Xiaomi, които променят играта на мобилния пазар

Компанията показа процесор на нивото на флагманите на Qualcomm и Apple и собствен модем

National Business Daily съобщава, че шофьорът не е успял да се измъкне от горящия електромобил. А Dahe Daily пише, че властите досега не са съобщили за пострадали или смъртни случаи при инцидента.

В края на март един електромобил SU7 беше попаднал в инцидент на магистрала в провинция Анхуей.

Китайските медии тогава съобщиха за трима загинали. Според първоначалния доклад на Xiaomi, системата за А през септември беше обявено, че Xiaomi ще изтегли от пазара близо 117 хил. електромобила SU7 стандартна версия, поради проблеми със системата за подпомагане на водача.

Xiaomi ще пусне електрически автомобил в Европа през 2027 г., след като печалбата ѝ нарасна със 133%

Xiaomi ще пусне електрически автомобил в Европа през 2027 г., след като печалбата ѝ нарасна със 133%

Продажбите достигнаха 13,8 милиарда евро, а нетната печалба практически се удвои до 1,4 милиарда