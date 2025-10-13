Акциите на китайската компания Xiaomi се сринаха със 7,5% на борсата в Хонконг само за ден, след като, както пишат местни медии е станало пътнотранспортно произшествие с участието на нейния електромобил SU7.

Според китайски медии цитирани от Bloomberg, електрическото превозното средство се е запалило в Югозападния китайски град Ченгду и няколко души безуспешно са се опитали да отворят вратите, за да спасят хората вътре.

Все още не е известно обаче дали всъщност в превозното средство е имало някой друг освен шофьора.

National Business Daily съобщава, че шофьорът не е успял да се измъкне от горящия електромобил. А Dahe Daily пише, че властите досега не са съобщили за пострадали или смъртни случаи при инцидента.

В края на март един електромобил SU7 беше попаднал в инцидент на магистрала в провинция Анхуей.

Китайските медии тогава съобщиха за трима загинали. Според първоначалния доклад на Xiaomi, системата за А през септември беше обявено, че Xiaomi ще изтегли от пазара близо 117 хил. електромобила SU7 стандартна версия, поради проблеми със системата за подпомагане на водача.