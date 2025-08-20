Xiaomi затвърждава позициите си в автомобилната индустрия, където навлезе преди по-малко от две години. Китайският технологичен гигант, познат досега основно със смартфоните си, отчете ръст на нетната печалба от 133% през второто тримесечие на годината. Основен двигател на този резултат е вторият електромобил на компанията, чийто успех компенсира по-слабото търсене на телефони.

Президентът на Xiaomi Лу Уейбин обяви, че фирмата планира да стъпи на европейския пазар на автомобили през 2027 г. Междувременно приходите за тримесечието достигнаха 116 млрд. юана (13,819 млрд. евро), а нетната печалба - 11,9 млрд. юана (1,419 млрд. евро), значително над очакванията. Въпреки това акциите на компанията отбелязаха лек спад от около 1,2%, тъй като инвеститорите изчакват по-дългосрочните ефекти от разширяването.

Убиецът на Model Y

Най-голям принос за ръста има SUV моделът YU7, който предизвика истински фурор още при представянето си през юни. Само в първия час на продажба той събра близо 289 хиляди поръчки. Успехът е постигнат въпреки високата първоначална инвестиция от около 9,1 млрд. евро и силната конкуренция на пазара, доминиран от Tesla и BYD. Стратегията на Xiaomi е амбициозна - да влезе в топ 5 на световните автомобилни производители.

Предизвикателствата обаче остават сериозни. Компанията не разполага с производствения капацитет на утвърдените играчи, а срокът за доставка на SUV-а вече надхвърля година. Въпреки това загубите на автомобилното подразделение са намалели до около 300 млн. юана, а ръководството очаква бизнесът да излезе на печалба още през втората половина на 2025 г.

Смартфонни трудности

Разширяването в автомобилния сегмент идва на фона на трудности в основния бизнес със смартфони. Според публикации в медиите, автомобилният проект е донесъл около 11% от ръста на приходите, докато продажбите на телефони са намалели с 2% спрямо година по-рано - до 45,52 млрд. юана (5,425 млрд. евро). За сметка на това секторът "интернет на нещата" е скочил с близо 45% до 38,7 млрд. юана (4,614 млрд. евро), а услугите в интернет - с 10%, до над 9 млрд. юана.

Въпреки общия спад на световния пазар на смартфони, Xiaomi е успяла да увеличи доставките си до 42,4 млн. броя - осмо поредно тримесечие на растеж. Това показва, че компанията запазва стабилни позиции в Китай и в чужбина, макар печалбата от този сегмент да е под натиск заради растящите разходи за компоненти и ограниченото търсене.

Анализатори смятат, че именно автомобилният бизнес ще помогне да се компенсира забавянето при мобилните устройства. Приходите от смартфони са нараснали едва с 3,9% на годишна база - най-слабият ръст от 2023 г. насам, а делът им в общите приходи постепенно намалява. В същото време електромобилите се превръщат във все по-важен източник на растеж и в средство за позициониране на Xiaomi като глобален играч отвъд технологиите.