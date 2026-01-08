24 години след въвеждането на еврото като официална валута, германците все още обменят изненадващо големи суми в германски марки. Според публикуваните тази седмица нови данни, през 2023 г. централната банка на Германия е обменила стари банкноти и монети на стойност над 27 млн. евро.

Конкретно, през изминалата година са върнати 53,1 млн. германски марки, почти идентична сума с тази от 2022 г. (53,2 млн. германски марки), но под нивата от 2021 г., когато обемът е надхвърлял 58 млн. марки. Според Буркхард Балц, член на Управителния съвет на Бундесбанк, това вероятно бележи края на "ефекта на наваксване" след пандемията, когато много германци са имали време да разчистват стари кутии, тавани и сейфове, пише списание Spiegel.

Част от върнатите купюри се появяват при наследства или при ремонти на стари къщи. Други пък носят емоционален заряд - като серия банкноти от пет марки, намерени с надписи от края на 90-те: "За любимия Патрик, който винаги ни води на коледния базар. Обичам те." Някои от тях дори са датирани - от 2000 и 2001 г., точно преди преминаването към еврото.

Бундесбанк обаче е наясно, че не всички стари марки ще се върнат в системата. Част от тях са се озовали в ръцете на колекционери, а други - на ентусиасти, изнесли валутата в чужбина. Така и до днес, в обращение остават над 12,1 милиарда германски марки, което се равнява на около 6,2 млрд. евро.

Най-голям дял от тази "забравена" валута са монети - 6,52 млрд. германски марки, докато останалите 5,61 млрд. марки са под формата на банкноти.

И в Германия, и в България обменът ще е безсрочен

Германия остава една от малкото държави в еврозоната, които позволяват безсрочна обмяна на стара валута - и банкноти, и монети. Това правило важи и в Австрия, Ирландия, Литва, Латвия, Естония, както и най-новия член на еврозоната - България.

В други държави от ЕС - като Белгия, Хърватия, Словакия и Словения - само банкнотите подлежат на постоянен обмен, докато монетите не се приемат. А в девет други страни от еврозоната старите национални валути вече не могат да се заменят по никакъв начин.

За германците обаче това остава възможно - напълно безплатно, в 31 клона на Бундесбанк или по пощата чрез офиса ѝ в Майнц. Курсът на обмен не се е променил от 2002 г.: 1 евро = 1,95583 германски марки.