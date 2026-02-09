Запасите от природен газ в подземните хранилища на Германия са паднали под 30%, според данните на Gas Infrastructure Europe, пише ТАСС. Това е първият път в историята, когато това се случва толкова рано през февруари. Германия е с най-голямата икономика в Европа, както и с най-големия общ обем газохранилища на континента.

Запасите от газ в подземните хранилища на Германия, са спаднали до 29,12%, по официални данни към 4 февруари.

Другите европейски страни, които след Германия са с най-голям капацитет за съхранение на газ, също активно изпомпват съхраняваното си синьо гориво. Така, запълняемостта на газохранилищата във Франция сега е само 28,5%, в Австрия - 43,1%, в Италия - 55,1%, а в Нидерландия - 22,4%. Според данните, от петте европейски страни с най-голям капацитет на газохранилищата, към началото на февруари най-висока е запълняемостта на газохранилищата в Италия, а най-ниска - в Нидерландия.

Другите страни от ЕС със сравнително голям капацитет на газохранилищата си, също активно изтеглят синьо гориво, така че към началото на февруари, запълняемостта на съоръженията е: в Словакия - 39,1%, в Унгария - 41,4%, в Чехия - 44,3%, в Румъния - 48%, в България - 52%, в Белгия - 29,8%, в Дания - 34,6%, в Латвия - 27,3% и в Хърватия - 19,1%. От посочените 9 държави, сега най-високи са запасите от природен газ на нашата страна, а най-ниски - тези на Хърватия.

Предният сезон на активно изтегляне на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като общият обем на запасите тогава беше 33,57% от обема на газохранилищата.

Към момента европейските газохранилища като цяло са запълнени на 38,48% - което е с 16,74 процентни пункта по-ниско от средната стойност на тази дата за последните 5 години. А миналата година по същото време, запълняемостта е била 51,3%.

От началото на настоящия отоплителен сезон в Европа, официално започнал на 13 октомври 2025 г., страните от ЕС са изтеглили от хранилищата общо около 54 милиарда кубически метра газ. Така нетното изтегляне (общото изтеглено количество, надвишаващо количество на газа, напомпан в съоръженията през лятото) е надхвърлило общо 49 милиарда кубически метра газ, или 90% от напомпания обем през лятото.

А в средата на януари 2026 г., европейските страни поставиха рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG) за денонощие, на фона на (голямото) застудяване, според данните тогава на Gas Infrastructure Europe (GIE), пише ТАСС.

На 14 януари потоците на LNG от европейските терминали в газопреносната система на ЕС достигнаха 486 милиона кубически метра, което е най-високото ниво на показателя за цялата история на наблюдение. Предишният рекорд за внос на най-голямо количество втечнен природен газ на денонощие беше поставен през юни 2025 г.