Европейският съюз ще внесе рекордните 185 млрд. куб. м втечнен природен газ през 2026 година на фона на значителен ръст при глобалните доставки, прогнозира Международната агенция по енергетика (МАЕ) в най-новия си тримесечен доклад за перспективите пред газовите пазари.
След инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС се стреми активно да намали зависимостта си от руската енергия и да диверсифицира доставките си чрез увеличен внос на втечнен природен газ от други страни, особено от САЩ.
Става ли Европа (доста) зависима от вноса на втечнен газ от САЩ?
Какви са доставките на синьо гориво през 2025-а за най-голямата европейска икономика
Историческо решение в тази посока беше постигнато през декември 2025 г., когато Европейският съюз се договори да прекрати вноса на руски природен газ най-късно до ноември 2027 г. Очаква се това да намали руските доставки към ЕС с 33 млрд. куб. м между 2025 и 2028 година.
През 2025 г. ЕС вече постигна рекорден внос от 175 млрд. куб. м втечнен газ, като тенденцията продължава да се засилва.
Глобалното предлагане на LNG ще нарасне с повече от 7 процента през 2026 г., което представлява най-големия годишен темп от 2019 г. насам. Увеличението от 40 млрд. куб. м ще се дължи главно на производството в Северна Америка, като САЩ, Канада и Мексико ще осигурят над 85 процента от глобалния ръст.
Инвестиционната дейност в газовия сектор беше особено силна през 2025 г., когато над 90 млрд. куб. м годишен капацитет за втечняване на газ получи окончателно инвестиционно решение - второто най-високо ниво в историята след 2019 г.
САЩ доминираха в тази вълна с одобрени проекти за над 80 млрд. куб. м годишен капацитет, укрепвайки позицията си като най-голям световен доставчик на втечнен газ. Само заводът Plaquemines в Луизиана осигури над 60 процента от увеличението на доставките през годината.
Инвестициите в нови проекти за втечнен газ в света забавят темпа си - какви са опасенията
Към момента Европа може да се възползва от по-ниските цени
Глобалното търсене на газ обаче забавя темпа си през 2025 г. до под 1 процент след по-силен ръст през 2024 г., като по-стегнатите доставки в първата половина на годината и по-слабата индустриална активност, особено в Азия, ограничиха потреблението. Ситуацията започна да се подобрява от средата на 2025 г., когато производството на втечнен газ се ускори значително.
Нарастващите обеми втечнен природен газ ще имат централна роля в оформянето на глобалните пазари, заяви директорът за енергийните пазари и сигурността в МАЕ Кейсуке Садамори.
Това вероятно ще окаже натиск за понижаване на цените и ще подобри ликвидността на пазара, тъй като регионалните газови пазари стават все по-взаимосвързани. Обемът на търговията с природен газ достигна рекордни нива през 2025 г. на всички основни пазари - в САЩ търговията нарасна с 8 процента, а в ЕС и Великобритания скочи с около 17 процента.
МАЕ обаче предупреждава, че геополитическите рискове и метеорологичните условия остават значителни фактори за световните пазари, което налага постоянна бдителност по отношение на енергийната сигурност.