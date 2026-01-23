Европейският съюз ще внесе рекордните 185 млрд. куб. м втечнен природен газ през 2026 година на фона на значителен ръст при глобалните доставки, прогнозира Международната агенция по енергетика (МАЕ) в най-новия си тримесечен доклад за перспективите пред газовите пазари.

След инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС се стреми активно да намали зависимостта си от руската енергия и да диверсифицира доставките си чрез увеличен внос на втечнен природен газ от други страни, особено от САЩ.

Историческо решение в тази посока беше постигнато през декември 2025 г., когато Европейският съюз се договори да прекрати вноса на руски природен газ най-късно до ноември 2027 г. Очаква се това да намали руските доставки към ЕС с 33 млрд. куб. м между 2025 и 2028 година.

През 2025 г. ЕС вече постигна рекорден внос от 175 млрд. куб. м втечнен газ, като тенденцията продължава да се засилва.

Глобалното предлагане на LNG ще нарасне с повече от 7 процента през 2026 г., което представлява най-големия годишен темп от 2019 г. насам. Увеличението от 40 млрд. куб. м ще се дължи главно на производството в Северна Америка, като САЩ, Канада и Мексико ще осигурят над 85 процента от глобалния ръст.

Инвестиционната дейност в газовия сектор беше особено силна през 2025 г., когато над 90 млрд. куб. м годишен капацитет за втечняване на газ получи окончателно инвестиционно решение - второто най-високо ниво в историята след 2019 г.

САЩ доминираха в тази вълна с одобрени проекти за над 80 млрд. куб. м годишен капацитет, укрепвайки позицията си като най-голям световен доставчик на втечнен газ. Само заводът Plaquemines в Луизиана осигури над 60 процента от увеличението на доставките през годината.

Глобалното търсене на газ обаче забавя темпа си през 2025 г. до под 1 процент след по-силен ръст през 2024 г., като по-стегнатите доставки в първата половина на годината и по-слабата индустриална активност, особено в Азия, ограничиха потреблението. Ситуацията започна да се подобрява от средата на 2025 г., когато производството на втечнен газ се ускори значително.

Нарастващите обеми втечнен природен газ ще имат централна роля в оформянето на глобалните пазари, заяви директорът за енергийните пазари и сигурността в МАЕ Кейсуке Садамори.

Това вероятно ще окаже натиск за понижаване на цените и ще подобри ликвидността на пазара, тъй като регионалните газови пазари стават все по-взаимосвързани. Обемът на търговията с природен газ достигна рекордни нива през 2025 г. на всички основни пазари - в САЩ търговията нарасна с 8 процента, а в ЕС и Великобритания скочи с около 17 процента.

МАЕ обаче предупреждава, че геополитическите рискове и метеорологичните условия остават значителни фактори за световните пазари, което налага постоянна бдителност по отношение на енергийната сигурност.