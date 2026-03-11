България е нетен вносител на енергийни ресурси и всяко поскъпване като това заради войната в Близкия Изток за нас неизбежно е нетна щета. Въпросът е колко губим, а икономиката ни през последните години става все по-енергонезависима. Това подчерта на сцената на форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

"През 2008 г. вносът на енергийни ресурси е бил 15% от БВП, а сега е 6%. 2,5 пъти по-малко енергийно зависими сме. Шокът ще е по-малък от този през 2008 г., 2012 г. и 2022 г.", заяви той.

Богданов е "умерен оптимист" за българската икономика: "Цялата структура на икономиката зависи по-малко от енергийни ресурси, но ние нетно губим - това е от този тип внос на инфлация, от която обществото губи".

Според експерта "пазарът може би не е отчел какво означава да бъде затворен Ормузкия проток; пазарът не е отчел риска тази война да продължи 3-6 месеца - котировката в момента вероятно калкулира, че след седмица-две конфликтът ще приключи".

Неговото очакване е, че "в някакъв момент ще има вътрешнополитически натиск върху американската администрация този конфликт да приключи".

България догонва... но кого?

Според данни на ОИСР България се е приближила двойно по-близо до доходите в "клуба на богатите" и в момента сме на ниво от около 60%. Лъчезар Богданов обаче дава важен контекст: "В рамките на общия пазар на ЕС, ние сме от бедната част. Имаме късмет, че сме в единен пазар с по-богати от нас. Лесно е да растеш, когато си беден сред богатите".

Той обаче предупреди, че даже успешните примери от Източна Европа като Чехия не могат да достигнат Германия и Франция: "Лесно е когато си много беден да достигнеш някакво средно ниво, по-трудно е когато трябва да се доближиш до богатите. Ако от едната страна се измислят автомобилите, а от другата се доставят частите, няма как този с частите да е по-богатият".

Затова и Богданов предупреди - трудното предстои тепърва, ако искаме България да повтори успешната история на Ирландия. "Имаме впечатляващо догонване, даже в криза се сближаваме. Няма да стане толкова автоматично и лесно, както ставаше през последните 25 години", категоричен беше той.

А догонването изисква бърз растеж - и то не само спрямо Европа, която изостава от глобалните развития. Богданов очерта някои от факторите, които създават предизвикателства.

"От 2011 г. имаме над милион загуба на население в трудоспособна възраст. Това се отразява на възрастовата структура - расте групата 65+ и България е сред държавите с най-голям ръст на заетостта в 55+. Това ще е новото нормално", заяви Богданов

Той подчерта, че в България коефициентът на плодовитост е сред водещите в ЕС, но демографските проблеми отиват десетилетия назад и резултатите от тях няма как да се променят бързо.

В същото време безработицата намалява, заетостта се увеличава и така накрая не само няма хора, но и те са скъпи. Решението е във високата производителност, но тя изисква инвестиции. А според данните, които Богданов представи, през последните 10 години България е на дъното по инвестиции в ЦИЕ.

"Преструктурирането не става флуидно - просто захвърляш лопатите и даваш пари за багери. Можем да си говорим за съдебна система, сигурност на договори и т.н., но всичко това в съвкупност определя колко се инвестира в една икономика. В България се инвестира малко", категоричен беше главният икономист на Института за пазарна икономика.