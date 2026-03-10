Германският автомобилен концерн Volkswagen Group обяви, че планира да съкрати нови 15 000 работни места или общо 50 000 до 2030 г. Решението беше обявено по време на представянето на финансовите резултати за 2025 г., съобщават FP и DPA.

Планираните съкращения включват вече обявените в края на 2024 г. 35 000 позиции във Volkswagen, както и допълнителни съкращения на служители в луксозните си марки Audi и Porsche, както и в подразделението на концерна Cariad, разработващо софтуер за превозни средства. Това посочва главният изпълнителен директор на компанията Оливер Блуме в писмо до акционерите.

При представянето на финансовите резултати Volkswagen обяви, че печалбата на концерна се е свила почти наполовина през 2025 г. след като разходите, свързани с промени в стратегията на спортната марка Porsche", както и митата за внос в САЩ са "натежали" на резултатите, пише DPA.

Нетната печалба е намаляла с около 44 на сто до 6,9 млрд. евро през 2025 г., спрямо 12,4 млрд. евро година по-рано, съобщи най-големият автомобилен производител в Европа. Приходите са се понижили с 0,8 на сто, до около 322 млрд. евро.

Резултатите на групата все пак са се подобрили към края на годината спрямо първите девет месеца на 2025 г. През третото тримесечие компанията отчете загуба от над 1 млрд. евро.

Спадът се дължи основно на допълнителни разходи в дъщерната компания Porsche, свързани с промяна в стратегията и удължаване на живота на моделите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), което се е отразило и върху финансовите резултати на групата, като допълнително влияние са оказали и митата върху вноса в САЩ.

Доставките на автомобили също са се свили, но слабо. През 2025 г. групата е доставила 8,98 млн. автомобила от всички свои марки в световен мащаб, което е спад от 0,5 на сто спрямо предходната 2024 година. Продажбите в Европа са нараснали леко, но това не е успяло да компенсира спада в Китай и Северна Америка.