Нови фулфилмънт центрове на големи пазари, разширяване и интеграция на портфолиото - това предстои за българския е-комерс интегратор euShipments.com. От 6 март негов мажоритарен собственик са Австрийските пощи, които придобиха 70% дял в основаната в Русе компания.

Тя е с приходи от над 51 млн. евро за 2025 г., над 400 служители, 15 стратегически фулфилмънт центъра, партньорства с над 1300 онлайн търговци и над 60 местни куриерски компании из всички членки на ЕС. Резултатите я поставиха на осмо място в категория "Логистика" на класацията FT1000 на Financial Times и Statista за най-бързо развиващите се компании в Европа.

Растежът продължава и през последните месеци, а буквално дни преди финализирането на сделката с Австрийските пощи влязоха в експлоатация два нови големи склада - в Италия и Испания. Това обаче далеч не е краят на експанзията за тази година.

Източник: euShipments.com

"Можем да заявим категорично, че до края на H1 2026 ще отворим още 3 собствени фулфилмънт локации (отново напълно интегрирани софтуерно и оперативно с фулфилмънт мрежата ни). На този етап можем да разкрием, че един от складовете ще е в Асвтрия, друг - в Сърбия, а третият ще бъде в най-бързо развиващият се екомерс пазар в региона (извън ЕС)", обявиха от euShipments за Money.bg.

Сега компанията ще продължи да оперира самостоятелно в рамките на групата на Австрийските пощи, но вече се вижда потенциалът за синергии.

"Бизнес моделът на euShipments.com създава най-голяма стойност за онлайн търговията чрез предлагане на най-добрите местни last-mile куриери във всеки пазар, в който оперираме. Ще интегрираме логистичните услуги на Австрийските пощи във всяка една държава, където те са достъпни, но запазваме и ще продължим да разрастваме портфолиото си и от други last-mile решения", подчертаха от компанията.

Ясни са и ползите за купувача: "До момента Австрийските пощи имат фулфилмънт операции само в Австрия. Сега, след финализиране на сделката, всички екомерс клиенти на Австрийските пощи имат достъп до фулфилмънт мрежата ни, така че да се развиват по-конкурентно и сигурно на нови пазари".

Източник: euShipments.com

Мениджмънтът на euShipments се запазва, като ще има рокади в Борда на директорите - Ангел Стефанов от BlackPeak Capital излиза, а на негово място влизат финансовият директор на компанията Розица Стойкова и Роберт Хаджетович и Торстен Пахер от страна на Австрийските пощи.

Именно фондът BlackPeak Capital инвестира в euShipments.com през 2022 г. и година след това започнаха и международни придобивания - в Хърватия, Румъния и Словакия. С днешна дата от компанията не конкретизират плановете си, но признават, че "не са изключени нови придобивания и в бъдеще".