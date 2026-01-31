Едно червено плюшено конче с "тъжна физиономия" заради фабричен дефект, се превърна в тотален хит в социалните медии в Китай. "Плачещото конче", предназначено да бъде украса за Лунната Нова година, се превърна в символ на корпоративна агония в китайските социални медии, пише Business Insider.

Въпросната играчка, изработена от магазина Happy Sisters в западния китайски град Иу, има обърната надолу муцуна, което ѝ придава мрачен и тъжен вид, в противоречие със златната ѝ празнична камбанка.

Според китайския зодиак, настъпващата година ще бъде именно годината на коня. А как се е стигнало до дефекта? Служител в магазина случайно е зашил усмивката на коня наопаки, превръщайки я в намръщена гримаса. Но след като играчката стана вирусна в социалните мрежи, магазинът решил да произведе още от дефектната играчка.

Икона на корпоративната гибел и мрак?

За много китайски работници плачещият кон се е превърнал в символ на разрешение да бъдат уязвими - рядко срещано явление в напрегнатата работна култура на страната. Китай е известен с изтощителната си работна култура 9-9-6, което означава работа от 9 сутринта до 21:00 часа, шест дни в седмицата.

Потребителят Хе Циншан, написа в RedNote по-рано този месец, че куклата "лекува в общество под високо напрежение". Цената ѝ е около 25 китайски юана или 3,60 щатски долара, а достъпността ѝ помогна да се разпространи бързо онлайн, превръщайки я в "емоционална кукла на национално ниво" и форма на "колективна емоционална проекция."

Друг потребител на RedNote, Лян Ченсин, написа в публикация през януари, че "увисналата уста" на кончето е "докоснала съвременните работници". Публикацията получи над 1000 харесвания.

"Кой не е имал моменти, в които иска да плаче, но все пак трябва да се сдържи?", написа потребителят.

В платформата създателите започнаха да поставят играчката до компютрите в офиса, публикувайки снимки с надписи като:

"Аз, когато предложението ми бъде отхвърлено".

Един потребител на RedNote описа държането му на бюрото си като "малък спътник, който разбира цялата ви умора и мечтите ви".

"Няма проблем да плачеш в лицето, но животът винаги трябва да се движи напред!".

Умен маркетингов избор

Марк Танър, управляващ директор на китайската фирма за потребителски проучвания China Skinny, каза, че не е сигурен дали вярва на историята за производствена грешка, но въпреки това това е бил умен бизнес ход.

"Това се случва от няколко години, особено с движения като легнало положение, но отразява общата психика, при която много китайски потребители се чувстват по-малко оптимистично настроени в момента", коментира Танър.

Джейкъб Кук, главен изпълнителен директор на базираната в Пекин консултантска фирма за електронна търговия WPIC Marketing + Technologies, казва, че "по-младите потребители са все по-склонни да признават стреса по леки, иронични начини".

"Потребителските продукти и интернет меметата могат да служат като отдушници за обсъждане на напрежението на работното място, особено на платформи като Xiaohongshu, където потребителската култура и емоционалното изразяване са тясно преплетени", смята Кук. Той сравнява играчката с "грозновато-сладките" играчки на китайския производител Pop Mart Labubu и Crybaby.

Меиждувременно Джейсън Ю, управляващ директор на CTR Market Research, базираната в Пекин компания, подчертава, че грешката при ръчното шиене на играчката е резонирала с публиката, защото не е изглеждала като "продукт от студена поточна линия".

"Емоционалната стойност, която играчката предава, е по-висока от тази, която и да е перфектна играчка", казва Ю. И вероятно е прав. Друг е въпросът колко дълготраен ще е този ефект от дефекта за бизнеса на производителите, както и дали ще промени поне малко нездравословната корпоративна култура в Китай.