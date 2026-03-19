Войната в Украйна се оказа изключително изгодна сделка за КНДР. Според доклад на южнокорейския Институт за стратегия на националната сигурност, Северна Корея е спечелила между 7,67 и 14,4 милиарда долара от изпращането на войски и доставките на оръжие за Русия за периода август 2023 — декември 2025 г.

От октомври 2024 г. Пхенян е изпратил военни контингенти на фронта поне четири пъти, като общият им брой надхвърля 20 000 души. Преките приходи от тези ротации — заплати и компенсации за близките на загинали, се оценяват на 620 милиона долара. При запазване на текущото темпо, само от живата си сила КНДР може да набира по 560 милиона долара годишно.

Дори преди изпращането на войски, Пхенян снабдяваше Москва с оръжие, засечено чрез сателитни снимки. Според данни на Агенцията за военно разузнаване на Южна Корея, от началото на войната в Украйна КНДР е предала на руската армия над 12 милиона боеприпаса — далекобойна артилерия, реактивни системи за залпов огън, минохвъргачки, балистични ракети и касетни боеприпаси за системите "Град".

В края на миналата година стана известно и че Пхенян е започнал строителството на най-голямото си военно предприятие, ориентирано изцяло към доставки за Русия.

Санкциите — вече с пробив

"Ако Северна Корея получи пълното плащане за участието на своите войски и оръжейния си износ, това ще подкопае ключовия ефект на санкциите — ограничаването на притока на твърда валута.", подчертават авторите на доклада.

Потвърдените постъпления засега са между 4 и 19,6 процента от прогнозираните общи приходи, тъй като проверката е ограничена до данни от открити източници и сателитно наблюдение.

Според доклада обаче е твърде вероятно КНДР да получи допълнително плащане под формата на чувствителни военни технологии, прецизни компоненти и материали — трансфери, значително по-трудни за публично проследяване.

Има обаче и друг момент - случилото се със Сирия, а и в голяма степен с Иран до момента показва, че Русия може да бъде твърде ненадежден партньор, когато приоритетите ѝ се променят. Така доста бедната Северна Корея може да се наложи да се съгласи да направи немалки "отстъпки".

Икономиката на милитаризма

Ефектите от военните сделки с Москва иначе вече са видими вътре в страната. Според Банката на Корея брутният вътрешен продукт на КНДР е нараснал с 3,7 процента през 2024 г. — най-добрият показател от 2016 г. насам, благодарение на разширените икономически връзки с Русия и ръста на военното производство.

Официална статистика Пхенян не публикува.