Според доклад, цитиран от Bloomberg, израелската икономика е понесла загуби, надхвърлящи $57 милиарда, през двете години на кървава война в Ивицата Газа. Публикуваните в годишния доклад на Банката на Израел за 2025 година данни показват загуби, които представляват 8,6% от годишния БВП, между 2023 и 2025 година, предаде TNT World.
Загубите се дължат до голяма степен на военните действия в Газа и включват разходи, свързани с израелската инвазия в Ливан. Докладът не включва икономическото въздействие на продължаващата война срещу Иран, която навлезе в четвъртата си седмица, като Израел извършва въздушни атаки и е изправен пред ответни такива.
По-рано този месец израелският военен кабинет одобри ревизиран държавен бюджет за 2026 г., добавяйки $13 милиарда за финансиране на войната си. Докладът също така подчертава промени в търговските модели, като износът към 8 страни от ЕС, считани за по-критични към Израел, е спаднал с $1 милиард през 2024 г. и $1,5 милиарда през 2025 г., докато търговията с някои други страни се е увеличила.
"Тази тенденция може да показва, че политическите позиции влияят върху обема на износа към тези страни", заяви Банката на Израел. Тя добави, че само 12-дневната война с Иран през юни миналата година е намалила икономическото производство с 0,3% от БВП.
Израел започна войната си в Газа през октомври 2023 г., убивайки над 72 000 палестинци, ранявайки около 172 000 други и опустошавайки около 90% от гражданската инфраструктура.
no-noi
Сякаш се оплакват че убивайки деца са похарчили прекалено много