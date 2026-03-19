Швейцарското правителство понижи прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за 2026 г. на 1% от очакваните доскоро 1,1%. Основната причина за това е големият скок при цените на енергоносителите на фона на войната в Близкия Изток.

Прогнозата за икономическия растеж за 2027 г. засега остава 1,7%.

"Войната в Близкия Изток доведе до рязко покачване на световните цени на енергоносителите от края на февруари", се казва в изявление на Държавния секретариат по икономически въпроси (SECO).

Това влошава перспективите за световната икономика като цяло и може да доведе до ускоряване на инфлацията в световен мащаб, включително в страните търговски партньори на Швейцаиря в Европа и Азия. Съществува висока степен на неопределеност относно бъдещото развитие на конфликта в Близкия Изток и неговите икономически последици."

От SECO сега прогнозират, че ръстът на потребителските цени в Швейцария тази година да бъде 0,4% - при наполовина по-ниска предишна прогноза от 0,2%. Инфлацията през 2027 г. се очаква да бъде около 0,5%.

Властите на страната предвиждат безработицата да се повиши до 3% през 2026 г., и да спадне до 2,8% през 2027 г. Предишните прогнози бяха за съответно ниво на показателя от 3,1% и 2,9%.