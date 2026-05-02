Руската Арктика може да е идеално място за производство на втечнен природен газ, коментира докторът по икономика Алексей Фадеев пред РИА Новости. Като основни аргументи за това той изтъква, от една страна, температурите там, които остават ниски през по-голямата част от годината, а втечненият природен газ (LNG) може лесно да се транспортира по Северния морски път.

"Когато говорим за втечнен природен газ (LNG), Арктическият регион има три основни конкурентни предимства за производството му. Първото е огромната ресурсна база - има изобилие от природен газ както на сушата, така и в морето", каза Фадеев, който е и професор във Висшето училище по индустриален мениджмънт към Санкт-Петербургския университет "Петър Велики".

По думите му, второто голямо предимство за производството на втечнен природен газ (LNG) в Арктика е климатът там.

"LNG е газ, компресиран 600 пъти при температура от минус 163 градуса. Така че, едно е да се втечнява газ в Катар или Алжир например, където температурата на въздуха е 40-50 градуса по Целзий, а съвсем друго е да се прави това в Ямал, където температурата е минус 30-40 градуса по Целзий", обясни експертът.

Третото отчетливо предимство за производството на втечнен газ в Арктика, отбелязано от доктора на икономическите науки, е логистиката.

Маршрутът по Северния морски път дава възможност за лесна, бърза и достатъчно сигурна доставка на втечнения газ до съответните пазари.

Според експерта, от възможността за транспорт през Северния морски път биха могли за се възполдват и Съединените щати, които планират да произвеждат втечнен природен газ (LNG) в Аляска в близко бъдеще.

Освен това, ниските температури в Арктика са благоприятни "за строителство на малки атомни електроцентрали, които могат да работят както в автоматичен режим, така и в оперативен режим. Има и система за подготовка на кадри за работа в тези централи", обясни наскоро пред РИА Новости Александър Воротников, координатор на експертния съвет на Проектното бюро за развитие на Арктика и доцент в Института за социални науки към Руската академия на науките.

Експертът подчерта още, че страните от БРИКС се нуждаят от центрове за данни и Русия би могла да ги експлоатира съвместно с тези страни, които биха финансирали изграждането им и биха обучавали специалисти за работа там.

На самата Русия също са необходими центрове за данни, по-специално, за да използва по-ефективно Северния морски път и да подобри навигацията, създавайки негов дигитален близнак. А като цяло това може да повиши националната сигурност.