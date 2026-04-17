Обемът на руския втечнен природен газ (LNG), доставен на Испания през март, се е увеличил рязко - а тогава беше началото на военния конфликт между САЩ и Израел с Иран, съобщи испанският в-к El País.

По данни от енергийната компания Enagás, миналия месец Испания е закупила от Русия еквивалента на 9 807 GWh LNG (26,1% от общия обем), което е над двойно повече от март 2025 г. (4 393 GWh).

Вестникът отбелязва, че това представлява най-големият обем руски доставки на LNG за един месец, надвишаващ дори обемите за 2023 г., когато високите цени предизвикаха сериозна енергийна криза.

Експертни източници в газовия сектор отдават тази тенденция, наред с други фактори, на проблемите в Ормузкия проток. Много компании и държави, внасящи газ от този регион, търсят алтернативи, а конфликтът принуди някои доставчици да намалят износа предвид атаките срещу енергийната им инфраструктура. Освен това, цените на руския газ в момента изглеждат по-конкурентни от другите алтернативи.

Освен това, Испания е и център за съхранение на газ, с шест действащи завода за регазификация. Това позволява на големи международни търговци да купуват руски втечнен природен газ (LNG) и да го съхраняват в Испания, не непременно за испанския пазар. Източниците на вестника също така открояват и други фактори, включително увеличеното потребление на газ в Испания.

През 2025 г. Русия стана третия по големина доставчик на синьо гориво за европейската страна.