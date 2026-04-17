Обемът на руския втечнен природен газ (LNG), доставен на Испания през март, се е увеличил рязко - а тогава беше началото на военния конфликт между САЩ и Израел с Иран, съобщи испанският в-к El País.

По данни от енергийната компания Enagás, миналия месец Испания е закупила от Русия еквивалента на 9 807 GWh LNG (26,1% от общия обем), което е над двойно повече от март 2025 г. (4 393 GWh).

Вестникът отбелязва, че това представлява най-големият обем руски доставки на LNG за един месец, надвишаващ дори обемите за 2023 г., когато високите цени предизвикаха сериозна енергийна криза.

Обемите газ, добити от "Газпром" през 2025 година

Информацията към момента е предварителна

Експертни източници в газовия сектор отдават тази тенденция, наред с други фактори, на проблемите в Ормузкия проток. Много компании и държави, внасящи газ от този регион, търсят алтернативи, а конфликтът принуди някои доставчици да намалят износа предвид атаките срещу енергийната им инфраструктура. Освен това, цените на руския газ в момента изглеждат по-конкурентни от другите алтернативи.

Освен това, Испания е и център за съхранение на газ, с шест действащи завода за регазификация. Това позволява на големи международни търговци да купуват руски втечнен природен газ (LNG) и да го съхраняват в Испания, не непременно за испанския пазар. Източниците на вестника също така открояват и други фактори, включително увеличеното потребление на газ в Испания.

През 2025 г. Русия стана третия по големина доставчик на синьо гориво за европейската страна.

