Китай може би подготвя следващия голям икономически шок за света и този път той няма да дойде чрез евтини тениски, соларни панели или електромобили. Следващата китайска вълна може буквално да започне да ходи по фабричните подове.

Пекин вече инвестира десетки милиарди долари в хуманоидни роботи с една стратегическа цел: да намали драстично производствените разходи и да превърне Китай в почти недостижим индустриален център през следващото десетилетие. Това е много по-голяма история, отколкото изглежда на пръв поглед.

През последните 25 години светът преживя няколко последователни китайски "експортни шока". След влизането на Китай в Световната търговска организация през 2001 г. страната буквално заля света с евтини стоки. Само между 2001 и 2018 г. американската индустрия загуби милиони работни места под натиска на китайското производство. След това Китай повтори модела при слънчевите панели, батериите и електромобилите. През 2025 г. страната вече произвежда над 60% от всички електромобили в света и контролира огромна част от глобалната верига за батерии.

Сега Пекин се опитва да направи същото и с роботиката. Но този път не става въпрос просто за по-евтин продукт. Става въпрос за по-евтино производство на почти всичко.

Именно това прави темата толкова опасна за останалия свят. Китайското министерство на индустрията още през 2023 г. официално заяви, че страната трябва да достигне масово производство на хуманоидни роботи до 2025 г., а до 2027 г. те да се превърнат в "нов двигател на икономическия растеж".

Това вече не е футуристичен проект. Китайската държава активно финансира внедряването на роботи чрез местни администрации, държавни предприятия, индустриални паркове и научни институти. Само за една година държавно свързаните поръчки за хуманоидни роботи скачат от 4.7 милиона юана до 214 милиона юана. Това е увеличение от над 45 пъти само за 12 месеца.

Но най-шокиращото число е друго. Някои китайски роботи вече се предлагат за около 13 500 долара. Това е приблизително цената на употребяван автомобил Toyota Corolla в САЩ.

Тук започва истинската икономическа революция. Един работник в китайска фабрика днес струва приблизително между 12 000 и 18 000 долара годишно при по-квалифицираните позиции, ако включим заплати, осигуровки, общежития и допълнителни разходи. Това означава, че ако един робот може да работи дори само на 50% от ефективността на човек, но без почивки, без болнични, без социални разходи и 24 часа в денонощието, икономиката на производството започва драматично да се променя.

Точно това е голямата цел на Китай. Не роботът да изглежда впечатляващо на сцена, а фабриката да стане по-евтина от тази в Мексико, Индия или Виетнам.

Именно затова роботиката се вписва идеално в сегашните проблеми на Китай. Китайската работна сила намалява. Населението застарява. Заплатите вече не са толкова ниски. Производителите са под натиск от американски мита, слабо вътрешно потребление и конкуренция от Югоизточна Азия. Вместо да се опитва отново да печели чрез евтин труд, Китай започва да търси предимство чрез евтина автоматизация.

Това е фундаментална промяна. Ако една фабрика може да замени част от работниците с евтини роботи, тогава предимството на държавите с ниски заплати започва постепенно да изчезва.

И тук историята става още по-интересна. Китай вече има огромно предимство в индустриалната автоматизация. Според Международната федерация по роботика страната разполага с около 2 милиона индустриални робота във фабриките си. Това е приблизително 4.5 пъти повече от Япония.

Тоест Китай вече има почти готова екосистема за следващия етап. За производството на роботи са нужни батерии, двигатели, сензори, машинно зрение, чипове, електроника, софтуер и огромна индустриална база. Китай вече контролира значителна част от всички тези вериги. Например страната произвежда над 75% от литиево-йонните батерии в света и доминира при обработката на редки метали, които са критични за електрониката и двигателите.

Точно затова някои анализатори започват да сравняват роботиката с ранните години на китайската индустрия за електромобили.

През 2015 г. западните производители гледаха скептично на китайските електромобили. Само десет години по-късно BYD продава повече електромобили от Tesla в глобален мащаб, а китайските марки започват агресивно да навлизат в Европа.

Сега има риск същият процес да се повтори и при роботите. Разбира се, технологията все още има ограничения.

Според доклад на MERICS Китай е произвел близо 13 000 хуманоидни робота през 2025 г., което представлява около 90% от глобалното производство. Но ефективността им все още е приблизително наполовина спрямо човешкия труд. Роботите продължават да грешат, да се затрудняват с движения и да работят най-добре в строго контролирана среда.

Но историята на технологиите показва, че ранните слабости често се подобряват много по-бързо, отколкото пазарите очакват.

Особено когато зад индустрията стои държава с почти неограничени ресурси. Тук се появява и геополитическият риск.

Американски политици вече предлагат забрана за използване на китайски хуманоидни роботи в държавни институции и чувствителни инфраструктури заради опасения, че тези машини могат да се превърнат в мобилни системи за наблюдение и събиране на данни.

Но дори Западът да ограничи самите роботи, това може да не е достатъчно. Защото истинският риск не е само в продажбата на роботите. Истинският риск е, че китайските фабрики могат да започнат да произвеждат значително по-евтино от останалия свят благодарение на тях.

Ако това се случи, ефектът ще се усеща навсякъде: при автомобилите, електрониката, логистиката, индустриалното производство и дори потребителските стоки.

Точно затова сегашната роботизирана стратегия на Китай може да се окаже едно от най-важните икономически събития на следващото десетилетие.

Защото светът може би е на прага на нова индустриална революция, а Китай иска да бъде нейният основен победител.

