Китайският производител на хуманоидни роботи UBTech търси главен научен ръководител със заплата до 124 милиона юана (18 милиона долара) годишно, т.е. 1,5 млн. долара месечно. Този човек ще определя стратегията за развитие на технологиите и ще ръководи изследванията на моделите за изкуствен интелект, съобщават от компанията.

Bloomberg отбелязва, че подобна заплата е необичайна за китайската индустрия за изкуствен интелект, която избягва солидните компенсационни пакети, предлагани от компании като американската Meta за водещи учени и инженери.

Освен това, UBTech планира да разшири екипа си от инженери, като наеме още няколко десетки висококвалифицирани служители с високи възнаграждения.

Китайските хуманоидни роботи заемат 80% от пазара в света през 2025 г., пише в-к South China Morning Post, позовавайки се на статистиката на Counterpoint Research. Базираната в Шанхай компания AgiBot е безспорният лидер.

Стартъп компанията, само на две години, е доставила почти един на всеки три (30,4%) хуманоидни роботи на клиенти по целия свят миналата година. Следващите три места в "класацията" за продажби на хуманоидни роботи в световен мащаб, също се заемат от китайски фирми: Unitree - с 26,4%, UBTech Robotics - с 5,2% и Leju Robotics - с 4,9%. Петото място в тази "класация" е за робота Optimus на Илон Мъск, с 4,7%.

В същото време европейските компании също се стремят да увеличат производството на хуманоидни роботи и да останат конкурентоспособни на този пазар, отбеляза агенцията по-рано. Например, шведската компания Hexagon планира да пусне робота Aeon до края на тази година. В момента той се тества от множество клиенти, включително BMW и швейцарския автомобилен производител Pilatus.

Пазарът на роботи обаче все още е малък. По данни на Counterpoint Research, миналата година са продадени само 16 000 хуманоидни роботи. Много от тях се използват за събиране на данни, за изследвания, докато малък брой работят вместо хора в автомобилни заводи, логистика и други индустрии. Но още през 2027 г., според Counterpoint Research, ще бъдат продадени над 100 000 хуманоидни роботи, като 72% от тях ще заемат "човешки" производствени работни места. Китайските компании възнамеряват да се състезават за "лъвския пай" от този пазар.