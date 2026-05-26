Биткойнът отново влиза в една от най-интересните и психологически важни фази на цикъла. След като достигна връх около 120 000 долара, цената се срина до близо 60 000 долара - спад от приблизително 50%. Днес биткойнът се търгува около 78 000 долара и големият въпрос е дали историята подсказва, че най-лошото вече е минало, или подобни спадове могат да се превърнат в началото на по-дълбока меча фаза.

Интересното е, че подобни спадове от около 50% не са нещо необичайно за биткойна. Всъщност почти всеки голям цикъл в историята на актива е включвал поне една такава корекция дори вътре в дългосрочен бичи пазар. Именно затова историческите данни стават толкова важни.

Ако погледнем назад към последните над 12 години, биткойнът е преминавал през множество спадове от 45%-60% в рамките на по-големи възходящи цикли. И почти всеки път поведението му през следващите 3, 6 и 12 месеца е било изключително различно от това, което инвеститорите са очаквали в момента на паниката.

През април 2013 г. биткойнът пада с около 71% само за няколко дни - от приблизително 260 долара до около 70 долара. Това изглежда като край на историята за мнозина. Но 12 месеца по-късно цената е над 450% по-висока. В рамките на следващите 6 месеца биткойнът почти утроява стойността си.

През декември 2013 г. след първия голям балон биткойнът пада от около 1 150 долара до близо 500 долара. Този път обаче възстановяването е много по-бавно. Следващите 12 месеца цената остава под натиск и активът влиза в дълъг мечи цикъл. Това е важен пример, защото показва, че не всеки 50% спад автоматично означава ново рали.

През 2017 г. ситуацията отново става много интересна. Биткойнът прави няколко корекции между 30% и 45% по време на огромния бичи пазар към 20 000 долара. Най-голямата от тях идва през септември 2017 г., когато Китай забранява борсите за криптовалути и цената пада с близо 40%. Само три месеца по-късно биткойнът достига нов исторически връх.

Това е много важен модел в историята на актива. В силни цикли биткойнът често наказва прекомерния оптимизъм чрез резки спадове, преди да продължи нагоре.

Март 2020 г. е може би най-драматичният пример. По време на Covid паниката биткойнът се срива от около 10 000 долара до под 4 000 долара за дни. Това е спад от над 60%. Пазарът масово започва да говори за "края на криптовалутите". Но следващите 12 месеца се превръщат в едно от най-силните ралита в историята на актива. От дъното през март 2020 г. биткойнът нараства с над 1 300% до върха през 2021 г.

През 2021 г. отново виждаме почти идентична структура. След първия връх около 64 000 долара през април, биткойнът пада до около 29 000 долара през лятото - спад над 50%. И отново мнозина смятат, че цикълът е приключил. Само няколко месеца по-късно обаче цената достига нов връх близо до 69 000 долара. Това е може би най-важният исторически урок.

В рамките на дългосрочните бичи пазари биткойнът многократно е правил 50% корекции, които впоследствие се оказват просто междинни сътресения, а не край на цикъла.

Но има и другата страна. През 2018 г. и 2022 г. подобни спадове се оказват началото на много по-дълбоки мечи пазари. След върха около 20 000 долара през 2017 г. биткойнът губи над 80% от стойността си. След върха през 2021 г. около 69 000 долара активът пада под 16 000 долара през 2022 г.

Това означава, че контекстът е критично важен.

Исторически след 50% спадове средното представяне на биткойна изглежда приблизително така:

  • След 3 месеца: често между +15% и +40%, но с огромна волатилност.
  • След 6 месеца: исторически в повечето случаи положителна доходност, особено ако спадът е вътре в бичи цикъл.
  • След 12 месеца: резултатите варират изключително много - от нови исторически върхове до продължаващи мечи пазари.

Това, което прави сегашния цикъл толкова различен, е институционалното участие.

За първи път в историята биткойнът вече е част от баланси на публични компании, ETF-и, пенсионни структури и големи институционални портфейли. BlackRock, Fidelity и други гиганти вече са директно свързани с актива. Това фундаментално променя ликвидността и поведението на пазара.

Освен това биткойнът вече има капитализация около 1,6 трилиона долара. Това е напълно различна вселена спрямо периода 2013-2017 г., когато активът беше сравнително малък и доминиран основно от дребни инвеститори.

Но точно тук идва и големият въпрос. Колкото по-голям става биткойнът, толкова по-трудно стават експлозивните движения от по 10-20 пъти. Историята показва ясно забавяне на процентните ръстове с всеки следващ цикъл. Докато през 2011-2013 г. движения от 1000% са сравнително чести, днес пазарът е много по-зрял и по-тежък.

Въпреки това едно нещо остава почти непроменено - екстремната волатилност.

Биткойнът продължава да бъде актив, който редовно прави спадове от 30%, 40% и 50% дори вътре в големи възходящи цикли. Исторически инвеститорите, които не могат психологически да издържат подобни движения, често продават именно около дъната.

Именно затова настоящият момент е толкова интересен.

Историята показва, че 50% спадове при биткойна невинаги са край на цикъла. Много често те са просто механизъм за изчистване на прекомерния оптимизъм, ливъриджа и спекулацията.

Но историята показва и нещо друго - когато цикълът действително приключи, спадовете могат да станат много по-дълбоки, отколкото повечето инвеститори си представят.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.