Руските власти подготвят продажбата на 23,76% от акциите на Aeroflot в сделка, която може да донесе около 45 милиарда рубли в държавния бюджет. За намерението съобщава руската агенция Interfax, позовавайки се на информация от Федералната агенция за управление на държавната собственост (Росимъщество).

Росимъщество вече е обявило процедура за избор на организатор на продажбата, като кандидатури ще се приемат до 8 юни. Делът ще бъде пласиран на Московската борса, където вече се търгуват около 25% от акциите на авиокомпанията.

По текущи котировки пакетът се оценява на приблизително 44,5 милиарда рубли (около половин милиард долара). След сделката руската държава ще запази контрола върху компанията, като делът й ще остане над 50%.

Продажбата идва в момент на засилен натиск върху руските публични финанси. Според анализ на The Moscow Times бюджетният дефицит на Русия е достигнал 5,8 трилиона рубли през първите 4 месеца на годината. Това е значително над първоначалните разчети на правителството.

Изданието отбелязва, че макар по-високите цени на петрола временно да подкрепят приходите, забавянето в останалите сектори на икономиката започва да свива данъчната база. През май руското правителство понижи прогнозата си за икономически растеж за 2026 г. до 0,4%.

Заместник-министърът на финансите Алексей Моисеев по-рано заяви, че Москва подготвя 2 или 3 сделки за продажба на дялове в държавни компании през 2026 г. Поне една от тях ще бъде реализирана чрез вторично публично предлагане (SPO).

Последното подобно пласиране на Aeroflot беше през 2020 г., когато компанията набра над 80 милиарда рубли след срива на въздушния транспорт по време на пандемията. Тогава сред инвеститорите бяха руският държавен фонд за преки инвестиции и VTB.

Aeroflot е най-голямата авиационна група в Русия и включва още Pobeda и Rossiya Airlines.