Русия е продала около 15 метрични тона злато от резервите си само през първите два месеца на годината. Това е най-голямата подобна продажба от 2002 г. насам, показват данни на Световния златен съвет. Причината: руските власти се възползват от държавни активи на фона на нарастващ бюджетен натиск, пише The Moscow Times.

Централната банка е продала около 300 000 тройунции злато през януари и още 200 000 тройунции през февруари, според официални данни. Общите златни резерви спаднаха до 74,3 милиона тройунции, най-ниското им ниво от март 2022 г.

Продажбите отбелязват промяна от по-ранни вътрешни транзакции и подчертават натиска върху ликвидните резерви на Русия на фона на западните санкции. Дефицитът на федералния бюджет надхвърли 15 трилиона рубли (183 милиарда долара) през периода 2022-2025 г., като през първите два месеца на тази година бяха регистрирани още 3,5 трилиона рубли (42,7 милиарда долара).

Доскоро сделките със злато бяха предимно вътрешни, като Министерството на финансите продаваше злато на Централната банка, а не на открития пазар. Последните продажби представляват реални пазарни операции.

Този ход контрастира с по-широката световна тенденция централните банки да натрупват злато през последните години, тъй като страните диверсифицират резервите си, отдалечавайки се от щатския долар. Продажбите са свързани с операции, включващи Националния фонд за богатство, чиито ликвидни активи се използват за финансиране на бюджетни дефицити.

Анализаторите казват, че те може също да отразяват желание за запазване на юана, една от малкото чуждестранни валути, все още достъпни за пазарни интервенции, след като западните санкции замразиха около 300 милиарда долара от активите му в чужбина.

Продажбите през януари вероятно са довели до около 120 милиарда рубли (1,46 милиарда долара), покривайки само малка част от бюджетната дупка, смятат анализаторите. Златото представлява 47% от 809-те милиарда долара международни резерви на Русия към 1 март, въпреки че тази сума включва замразени активи, до които Москва няма достъп.