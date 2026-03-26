Ударите на Израел и САЩ срещу Иран в началото на март предизвикаха рязък спад в цените на златото и буквално отприщиха ръст на търсенето в Турция. Хиляди граждани се стекоха към бижутерийните магазини в Истанбул, Анкара и други градове, решени да се възползват от момента. Бижута, кюлчета, монети - търсеше се всичко, стига да е злато, пише БТА в свой материал.

В Истанбул център на златната треска стана Куюмджукент - огромен бижутериен комплекс, приютяващ над 2500 фирми и обединяващ под един покрив целия производствен и търговски цикъл в бранша.

Пред магазините на историческия базар Капалъчаршъ се извиха дълги опашки. Щандовете се изпразниха за часове. Особено търсени се оказаха кюлчетата от 1 грам 24-каратово злато и монетите от 1,75 грама 22-каратово злато - намирането им стана почти невъзможно.

Статистиката красноречиво илюстрира мащабите на явлението. От началото на март продажбите на злато и златни изделия в страната са се увеличили седем пъти, а онлайн продажбите от 23 март насам - цели 12,5 пъти. Най-голямото дигитално търсене е концентрирано в гривни от 22 карата.

Служители от турския монетен двор, цитирани от "Хюриет дейли нюз", обясняват, че подобен недостиг не е изненада: резките ценови колебания традиционно предизвикват вълни на търсене, които бързо изчерпват наличните запаси. Допълнителен фактор е и нежеланието на бижутерите да продават на загуба стоки, закупени по-рано на по-високи цени.

Цената на златото в Турция спадна под 6000 турски лири (около 117 евро) за грам в разгара на напрежението, но впоследствие се възстанови и надхвърли 6500 лири. Турците традиционно смятат златото за най-сигурното убежище в нестабилни времена, като предпочитат 24-каратовите кюлчета - сертифицирани продукти с незначителна разлика между продажна и изкупна цена.

Геополитическите сътресения обаче се усещат по друг начин на институционално ниво. Международните брутни резерви на Централната банка на Турция паднаха с 12,2 милиарда долара до 177,45 милиарда долара за седмицата, завършваща на 20 март - основно заради срива в златните резерви, които се свиха с над 10% до 116,2 милиарда долара. Общата загуба от началото на конфликта вече достигна 32,8 милиарда долара в брутни резерви и 35,8 милиарда долара в нетни резерви без суап.

Турската централна банка беше сред водещите купувачи на злато в световен мащаб за 2025 г. - добави 27 тона към наличностите си, достигайки 677 тона. Металът съставлява над 50% от общите й резерви. Според Bloomberg турските политици вече обмислят суапови сделки злато срещу валута на лондонския пазар, за да подкрепят долара и да стабилизират лирата.

Паралелно с това чуждестранните инвеститори ускориха изтеглянето си: за три седмици изходящите потоци от турски облигации надхвърлиха 4,7 милиарда долара, а от акции - 1,2 милиарда. Рекордните позиции в кери трейд, достигнали 61,2 милиарда долара в началото на годината, паднаха под 45 милиарда, а само за последните три седмици изтекоха 14,7 милиарда долара.

Дали обикновеният турски гражданин, наредил се на опашка пред златарския магазин, усеща всички тези институционални турбуленции - е открит въпрос.