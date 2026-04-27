Малко познатият борсово търгуван фонд Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) се превърна във водещата тема за инвеститорите, които следят енергийния сектор. Фондът, който проследява фючърсни договори върху стойността на морския транспорт на суров петрол, е поскъпнал с над 600% от началото на 2026 г. и с повече от 1000% за последните 12 месеца.

Главният катализатор е военният конфликт между САЩ и Иран. След като американски и израелски сили удариха ирански военни цели на 28 февруари, Ормузкият проток, през който при нормални условия преминава около една пета от световните петролни доставки, на практика се затвори за търговски кораби.

Трафикът в протока падна до под 10 плавателни съда на ден в най-острите моменти през април, при нормални около 140, а над 1000 търговски кораба бяха блокирани в Персийския залив към средата на март.

Сключеното от Пакистан примирие на 7-8 април за кратко върна надеждите за нормализация, но Иран си върна контрола върху протока само ден, след като го обяви за отворен на 17 април, позовавайки се на продължаващата американска военноморска блокада на иранските пристанища.

На 23 април президентът Тръмп нареди на американския флот да открива огън по всеки кораб, полагащ мини в протока.

Резултатът е рязко поскъпване на корабните такси. Дневните ставки за свръхголеми танкери на маршрута между Близкия изток и Китай се утроиха в началото на кризата до около 170 000 долара. Ценовите ефекти при морския транспорт са глобални.

Ръстът на BWET оставя далеч назад другите инструменти в сектора. Фондът U.S. Oil Fund (USO) е поскъпнал с около 84-90% от началото на годината, а SPDR Energy Select Sector ETF — с около 23-38%.

Анализаторите обаче предупреждават: BWET е портфолио на стойност едва 30 млн. долара, с висок разход от 3,50%, слаб търговски обем и зависимост от изключително волатилни фючърси. Подходящ е за рисково толерантни инвеститори, не за широката публика.

*Настоящият материал е единствено с информационна цел и не представлява инвестиционен съвет