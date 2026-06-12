Давид Ренкер заема позицията главен оперативен директор на BILLA България, съобщиха от компанията. Той има дългогодишен международен опит в рамките на REWE Group, с фокус върху оперативното управление, продажбите и развитието на търговски и дигитални канали. В новата си роля той ще отговаря за управлението и развитието на направленията "Продажби", "Логистика", "Технически отдел" и "Онлайн търговия".

Давид Ренкер започва професионалния си път в REWE Group в Германия през 2013 г. През следващите години заема различни ръководни позиции, свързани с развитието и разширяването на услугите за онлайн доставки на REWE. В края на 2021 г. се присъединява към BILLA Австрия, където има ключова роля за развитието на електронната търговия на компанията. Непосредствено преди да се присъедини към екипа на BILLA България, Давид заема позицията директор "Международни дигитални продажби", като отговаря за развитието на дигиталните търговски канали на международно ниво.

Привличането на Давид Ренкер към ръководния екип е част от стратегията на BILLA България за по-ефективно управление на процесите и внедряване на модерни решения, които подобряват клиентското преживяване.

"Радвам се, че Давид Ренкер се присъединява към ръководния екип на BILLA България. Той носи богат международен опит, задълбочени познания в областта на дигиталната трансформация и доказани управленски умения. Убедена съм, че неговата експертиза ще допринесе за още по-категоричото развитие на компанията занапред и за усъвършенстването на нашите оперативни процеси. Пожелавам му успех в новата роля и съм уверена, че заедно ще продължим да развиваме BILLA като предпочитан търговец и работодател на българския пазар", коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

"Българският пазар е силно конкурентен, а клиентите очакват високо ниво на качество и свежест при всяко пазаруване. Това поставя ясен фокус върху безупречното изпълнение в магазините, ефективните процеси и надеждната логистика. Именно в тези области ще бъдат насочени усилията ми, заедно със силния и опитен български екип, чиято експертиза е ключова за устойчивите продажби и доброто клиентско преживяване.", заяви Давид Ренкер.