Цвета Величкова е новият ръководител "Човешки ресурси" на BILLA България, съобщиха от компанията. Тя ще отговаря за надграждането на успешните практики по отношението на развитието на екипа на един от десетте най-големи работодатели в България. Към края на третото тримесечие на 2025 г. BILLA има над 5 700 служители в страната - в близо 170 магазина, три логистични бази и централна администрация.

Цвета притежава над 20 годишен опит в областта на развитието на човешките ресурси както в корпоративния, така и в неправителствения сектор. Кариерата ѝ започва в "Мелексис" като специалист подбор. От 2007 година, допреди присъединяването към екипа на BILLA България, заема ключови управленски позиции в компании и организации като "Луфтханза Техник София", където отговаря за създаването на екипа както и развитието на всички процеси свързани с обучение, развитие и възнаграждение на над 1 200 служители; "Каменица" АД и SOS Детски селища. Успоредно с това, през последните четири години, работи и като коуч в различни организации, основно с висши мениджърски екипи.

Новият ръководител "Човешки ресурси" на BILLA притежава магистърска степен по Организационна и социална психология от СУ "Св. Климент Охридски". Освен това през годините Цвета Величкова е преминала различни професионални обучения, свързани с личностно развитие и управление на хора и е сертифициран Мастър НЛП коуч.

Във връзка с новата си позиция Цвета Величкова заяви: "За мен е важно екипът на компанията да носи истинска добавена стойност за бизнеса, което се постига с изграждане на атмосфера на доверие и откритост. Именно това ще бъде един от приоритетите в работата ми и вярвам че с помощта на хората в BILLA ще се справя с предизвикателствата в един толкова динамичен сектор, какъвто е ритейлът".

От своя страна Албена Георгиева, Главен изпълнителен директор на BILLA България заяви: "За нас е огромно удоволствие да посрещнем в екипа ни доказан професионалист като Цвета Величкова. Вярвам, че с огромния си опит в различни сектори тя ще допринесе за развитието на екипа ни, а от тук и за постигането на амбициозните цели, които сме си поставили."