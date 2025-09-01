От 1 септември BILLA България има нов изпълнителен директор. Начело на компанията застава Албена Георгиева - мениджър с над 16 години опит в ритейл сектора и дългогодишен кадър в структурата на REWE Group. Тя се връща в България, след като през последните три години е била главен оперативен директор на BILLA Словакия, съобщиха от веригата.

Георгиева наследява поста от Димитър Пешев, който заемаше временно управлението на компанията. Тя е и първата жена, която застава начело на веригата у нас.

Кариерата ѝ в BILLA започва през 2009 г. като ръководител на "Свеж асортимент". Само пет години по-късно вече е търговски директор на компанията в България, а в периода 2019-2021 г. влиза в борда на директорите като главен оперативен директор (COO). През 2015-2018 и отново от 2022 до август 2025 г. работи в BILLA Словакия, където отговаря за развитието на оперативни, маркетингови и логистични процеси.

"Да се завърна в родината като изпълнителен директор на BILLA е чест и отговорност. Основната ми цел е да превърнем супермаркетите ни в доверен партньор за клиентите в стремежа им към по-здравословен и устойчив начин на живот", коментира Георгиева.

Преди да се присъедини към BILLA, тя натрупва опит в Metro Cash & Carry и развива собствена търговска дейност. Образованието ѝ е в сферата на международните икономически отношения от Икономически университет - Варна. Притежава и сертификат по категорийно управление от международната организация GS1.

BILLA е част от германския концерн REWE Group и присъства на българския пазар от 2000 г. Днес веригата оперира с близо 170 супермаркета в над 50 населени места, което я прави лидер по брой обекти в страната.