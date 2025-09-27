Някои партньорства между спорта и модата създават емблематични модели, които остават завинаги в историята. Пример за това са колаборациите на Майкъл Джордан и Nike, Леонел Меси и Adidas и Григор Димитров и Lacoste. Въпреки успехите си, някои дългогодишни партньорства приключват мигновено и водят до загуби и от двете страни.

Ситуацията с Роджър Федерер обаче не е такава. Съвместната работа на тенисиста с Nike продължава 24 години, като го прави един от най-високоплатените спортисти, разказва Courtside Tennis.

2018 година

Партньорството между компанията и Федерер започва през 1994 г., когато той е на едва тринадесет години. Първият им договор е на стойност половин милион долара за пет години и бонуси при професионални успехи.

За радост на двете страни момчето продължава да печели не само в юношеските, но и в турнирите при мъжете. Скоро се превръща в най-добрия играч в света, като води ранглистата в периода 2004-2008 година.

Източник: GettyImages

Разбира се, тези успехи успяват да му спечелят спонсорства и от други големи компании, сред които Gillette, Lindt и Rolex.

Така договорът на Федерер с Nike продължава да се преподписва, като сумата достига 10 милиона долара годишно. Спортната марка дори започва да прави специално лого с инициалите RF, а подразделението ѝ за професионални тенис стоки - Nike Court, доминира над другите брандове над две десетилетия. Други негови известни лица са Рафаел Надал, Серина Уилямс и Мария Шарапова.

През 2018 година всички очакват тенисистът да преподпише договора с първия си спонсор. Това обаче не се случва. Според различни източници компанията не е склонна да предложи по-голяма сума, нито гаранции за продължаване на партньорството след пенсиониране.

Нов спонсор

След прекратяването на отношенията си с Nike, Роджър Федерер предприема неособено популярна стъпка - става лице на японската марка Uniqlo, чийто основен фокус са модерните, достъпни и функционални дрехи. Споразумението, което сключват, е в размер на 30 милиона долара за период от 10 години, независимо от възможността му за пенсиониране. Това е част от стратегията на бранда да навлезе на европейския и северноамериканския пазар.

Източник: iStock

Предвид дългогодишната им съвместна работа, тенисистът предлага същите условия на Nike. Компанията обаче отказва, а като алтернатива му предлага разширение на спортната му линия и възможност за сключване на договор за реклама единствено на обувките им.

Пречка във взаимоотношенията им се оказва собствеността върху логото RF. В създалата се ситуация, ако Федерер го използва, може да бъде съден за нарушение на авторските права. От друга страна, Nike също не е в подходяща позиция да продължи линията, защото може да бъде заведено дело срещу нея за подвеждане на потребителите.

През 2020 година компания му Tenro AG, която притежава другите му търговски марки, успява да закупи логото. Това позволява на Uniqlo още през декември да пуснат в продажба шапки с знака на Федерер, които се разпродават за по-малко от десет минути.

Благодарение и на други стратегически партньорства японският бранд навлиза успешно на западните пазари. Междувременно Федерер се пенсионира през 2022 г. със състояние от 700 милиона долара, което освен сделката с Uniqlo, включва инвестиции, активи и наградни фондове.

Източник: GettyImages

Позицията на Nike на тенис пазара

Видимо компанията оставя инвестициите си в тениса на заден план. Ясен знак за това е разпускането на екипа на компанията, който работи в този сектор. Пенсионирането на ключови представители на марката и скандалите с допинг на други допълнително отдалечават Nike от тениса.

Големи имена в спорта като Андрей Рубльов, Марта Костюк, Слоун Стивънс, Айла Томлянович, Елина Свитолина, Лейла Фернандес и Дона Векич напускат спортния производител поради различни причини. Въпреки това, компанията е спонсор на един от най-добрите играчи на новото поколение - Карлос Алкарас.

Федерер играе умно и извън корта

След като не сключва нова сделка с Nike, тенисистът се ориентира към нов, много по-малък партньор - On Running. Това е швейцарска компания, която е известна с патентованата си технология за омекотяване.

Източник: Instagram / On running

Значително предимство е, че един от основателите ѝ е бивш професионален бегач - Оливие Бернхард. В началото той предлага иновативния модел на бившия си спонсор Nike, но те му отказват заради непривлекателния външен вид на продукта. Благодарение на сегашните си партньори и на експерти, през 2010 година той съосновава On Running.

Стратегията им за успех включва поддържане на ниски нива на предлагане и премахване на посредниците, които могат да вземат до 50% от печалбата на производителите, като вместо това отваря онлайн магазин. Физическите им обекти са внимателно избрани на ключови места в големи градове. Допълнителен престиж дават швейцарските знамена, включени в дизайна на обувките, които кореспондират с възприятието на потребителите за луксозни и качествени стоки.

Всичко това подтиква Федерер да сключи сделка с On Running. Вместо да стане лице на марката, през 2019 година тенисистът става миноритарен собственик с 3-процентов дял. Партньорството им започва с пускането на пазара на неговите емблематични обувки Roger. Първоначално проектирани като всекидневни обувки, те бързо навлизат и на пазара за спорни стоки под името Roger Pro.

On Running става публична компания на 14 септември 2021 г. и набира 746 милиона долара чрез продажбата на над 31 милиона акции на цена от 24 долара. Същата година брандът е оценен на 11 милиарда долара, а 3-процентният дял на Федерер струва 330 милиона.

Швейцарската компания не само става лидер на европейския пазар, но вече голяма част от приходите ѝ идват от продажби в Америка. Започва да спонсорира и други тенисисти като Ига Швьонтек, Бен Шелтън и други.

Добрият имидж на Роджър Федерер и професионалните му успехи го правят любимец на феновете и най-вече - пример за подражание. Най-лесният начин за това е чрез облеклото. Така тенисистът печели от предприемаческа дейност повече, отколкото от спортната си кариера. Според данни на Forbes от август месец тази година нетното му състояние възлиза на 1,1 милиарда долара.