Китай е най-важният икономически партньор на Унгария извън Европейския съюз, като миналата година 31% от всички китайски инвестиции в Европа се насочиха към страната, обяви министърът на външните работи и външната търговия Петер Сийярто, цитиран от агенция MTI.

По време на работна закуска с ръководители на китайски компании министърът подчерта, че за Унгария свързаността и сътрудничеството Изток-Запад представляват външнополитическа стратегия, която трябва да се следва, тъй като повторното блоково разделяне на света противоречи на националните интереси.

"Днес Китай е най-важният партньор за икономическо сътрудничество извън ЕС. През 2020, 2023, 2024 г. и досега през 2025 г. най-много инвестиции в страната идват именно от Китай", изброи министърът.

Ако всички текущи или планирани инвестиции приключат, китайският капитал в Унгария ще надхвърли 30 милиарда евро. Това ще постави китайските компании на второ място сред най-големите инвеститорски общности след германските фирми.

Сийярто подчерта, че Унгария вече осъществява най-големия си търговски оборот извън ЕС именно с Китай, което в голяма степен допринася за поддържането на конкурентоспособността на икономиката въпреки неблагоприятната европейска среда.

Министърът посочи, че миналата година четири от петте най-големи китайски инвестиции в Европа са се насочили към Унгария. Тогава към трите европейски държави от Г-7 - Франция, Германия и Обединеното кралство са отишли само 20% от китайските инвестиции, отбеляза той.

Според данни от началото на 2025 г., седем китайски проекта са допринесли за почти половината от общата инвестиционна стойност за годината. Китай, Южна Корея и Япония заедно отговарят за близо 80% от общо 4 милиарда форинта (10 милиарда долара) нови инвестиции, осигурени миналата година.

Конкретни резултати

През последните единадесет години унгарската държава е подкрепила 72 китайски инвестиции на стойност около 2 милиарда евро. В резултат на тях са създадени инвестиции на стойност над 15 милиарда евро и около 30 000 нови работни места.

"Не е случайно, че от 99-те стратегически партньори на унгарското правителство 11 са китайски компании", подчерта министърът.

Сред най-значимите китайски инвестиции в Унгария са заводът за батерии на CATL в Дебрецен на стойност 7,3 милиарда евро - най-голямата инвестиция в историята на страната, заводът за електрически автомобили на BYD и множество други проекти в енергетиката, инфраструктурата и високите технологии.

Някои експерти обаче виждат и проблеми. Китайските инвестиции в някои случаи могат да носят риск от технологична зависимост, а щедрото субсидиране на компаниите в определени сектори изкривява конкуренцията - и даже не споменаваме опасенията от геополитическите амбиции на Пекин.