Очаква се Турция да привлече нови местни и чуждестранни инвестиции от приблизително 3,3 милиарда щатски долара за възобновяема енергия, съобщава Daily Sabah. С внушителната сума ще бъдат създадени 2000 мегавата (MW) вятърен и слънчев капацитет в 12 провинции на страната. Проектите целят да намалят зависимостта от вносна енергия, да разширят използването на чиста енергия в страната и да укрепят базата за производство на възобновяеми източници.

YEKA е специален модел за търгове, който е предназначен да разпределя мащабни вятърни и слънчеви проекти, да насърчава местното производство и да привлича чуждестранни и местни инвестиции. Вятърната и слънчевата енергия вече се разпространяват в цялата страна.

Шест вятърни проекта с обща мощност 1150 MW ще бъдат продадени на търг в Сивас, Балъкесир, Айдън, Денизли и Кютахия, като размерите на проектите варират от 110 MW до 500 MW. Девет проекта за слънчева енергия, с мощност от 40 MW до 260 MW, ще бъдат обявени в търгове в Елазиг, Кахраманмараш, Ерзурум, Болу, Ескишехир, Мардин и Ван.

Плаващ слънчев проект

Наред с търговете на YEKA, Турция също така развива проекти за плаваща слънчева енергия. В резервоара на язовир Демиркьопрю в Маниса е планирана плаваща слънчева инсталация с мощност 35 мегавата. За да постигне своите енергийни цели за 2035 г., Турция наскоро прие закон за реформа за рационализиране на процесите на разрешителни и одобрения, с цел ускоряване на инвестициите.

Правителството планира също така да укрепи преносната инфраструктура с 14 700 километра линии за постоянен ток с високо напрежение (HVDC) с общ капацитет 40 гигавата. Ще бъдат изградени допълнителни 15 000 километра линии за променлив ток, като капацитетът за междусистемни връзки се очаква да достигне 6750 MW за износ и 6600 MW за внос.

Източник: iStock

Оборудване за възобновяеми енергийни източници

Ръководителят на Асоциацията на енергийните индустриалци на Турция (ENSIA) Алпер Калайджъ заяви пред Анадолската агенция (AA), че се очаква вятърните проекти от търговете да генерират около 2,3 милиарда долара инвестиции, докато слънчевите проекти ще представляват приблизително 1 милиард долара.

"Тези мащабни проекти на YEKA ще бъдат от особена полза за компаниите, произвеждащи местни компоненти в сектора на възобновяемата енергия", добавя експертът.

Те също така ще помогнат на фирмите да оформят бъдещите си планове, обясни той и добави, че търсенето на вятърно оборудване, като например лопатки на турбини, кули и генератори, както и на слънчеви панели и други компоненти, нараства.

"Локализирането на производството не само повишава търсенето, но и допринася за технологичното развитие", отбелязва Калайджъ.

Хакан Еркан, генерален секретар на Турската асоциация на индустриалците и индустрията за слънчева енергия (GENSED), коментира, че планираният 35MW плаващ слънчев проект в резервоара Демиркьопрю ще привлече около 20 милиона долара инвестиции. Плаващите слънчеви централи помагат за пестене на вода, като намаляват изпарението чрез своя засенчващ ефект.

Той подчертава, че когато се интегрира с водноелектрически съоръжения, хибридният модел също допринася за производството на електроенергия.