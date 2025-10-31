Турция работи усилено за привличането на международни технологични гиганти в страната. Това обяви тази седмица министърът на финансите на страната Мехмет Шимшек, цитиран от Daily Sabah. По думите на министъра Анкара има нов план за повишаване на производителността и укрепване на технологичната екосистема.

"Глобализацията е един от най-силните двигатели на растеж. От 1990 г. насам обемът на световната търговия се е увеличил близо шест пъти, извеждайки около 1 милиард души от бедност. Турция е отворена към външния свят и може да предложи стабилност и ниски данъци за привличането на повече чуждестранни инвеститори. Основната ни цел днес е да станем дом за различни технологични гиганти", коментира Шимшек.

Анкара дава заявка, че работи по смекчаване на рисковете за бизнеса в определени области, като освен с данъчната си политика, може да привлече инвеститори за общо сътрудничество, благодарение на своите висококвалифицирани специалисти. Турция развива все повече собствени проекти в области като сигурността на енергийните доставки, здравеопазването, биотехнологиите и изкуствения интелект.

"Критични въпроси като поверителността и киберсигурността изискват от държавите да изградят собствени защити, ние вече го правим", подчертава още финансовият министър.

Източник: iStock

Според турските власти споразуменията за свободна търговия служат като важен щит срещу протекционизма. Затова страната вече е финализирала споразумение с Обединеното кралство и работи по актуализиране на митническия съюз с ЕС.

Нарастващ глобален просперитет

Турция инвестира значителни ресурси в зелена трансформация, дигитализация и в политики, благоприятстващи инвестициите и глобално сътрудничество, коментира по време на икономически форум в Саудитска Арабия и вицепрезидентът на страната Джевдет Йълмаз.

"Ние се застъпваме за една отворена и устойчива икономика, подсилена от стратегическа диверсификация", заяви Йълмаз

Според него това, което може да предложи Турция в замяна на присъствието на големи световни технологични гиганти, които да отворят фабрики и да разкрият работни места в стратата, е стратегическо географско местоположение, силна производствена инфраструктура и иновативна екосистема от стартиращи компании.

Според местните представители на бизнеса Турция е надежден логистичен център между Европа, Азия и Близкия изток и това тепърва ще се доказва.