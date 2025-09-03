Турция планира производство на собствени чипове, съобщават местните медии, цитирайки изявление на генералния мениджър на турската технологична компанияYongatek Microelectronics Али Баран. Той обяви, че до края на годината компанията му планира производството на първи прототипи на чипове, разработени в в страната.

"Първоначалната цел на компанията ще бъде производството на 30 милиона чипа годишно, които ще бъдат използвани основно за нуждите на турския производител на електроуреди Beko. По-късно във времето производството може да бъде разширено до 40-50 милиона чипа на година, за да се покрият нуждите и на отбранителната индустрия, роботиката и други сфери, в които тази технология може да бъде използвана", заяви Баран, цитиран от Türkiye Today.

Новият петрол?

Според мениджъра ролята на петрола преминава към чиповете и именно те ще бъдат определящият ресурс на 21 век.

"Страните, които произвеждат чипове, ще имат значителна преднина пред останалите в близкото бъдеще."

Новината за новото турско производство идва на фона на нарастваща фрагментация на глобалните вериги за доставки на полупроводници и ограничаването на достъпа на Китай до съвременни технологии за чипове от страна на САЩ.